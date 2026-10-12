Os famosos de quem José de Abreu cobrou posicionamento político
Ator de novelas da Globo tem utilizado as redes sociais para apoiar a campanha de Lula e pressionar colegas
O ator José de Abreu, 80, tem chamado atenção nas redes sociais mais uma vez por se dirigir a outras celebridades como forma de cobrança de oposição ao “fascismo”. Na última sexta-feira, 9, ele publicou um vídeo no qual cita nominalmente aqueles que ainda não declararam o que pensam sobre o segundo turno da eleição federal.
“Eu estou perplexo com alguns colegas que ainda estão relutando em nos ajudar a vencer o fascismo. Não é possível que uma pessoa como Selton Mello, que faz um filme a respeito da ditadura, Ainda Estou Aqui, não tenha se pronunciado. Giovanna Antonelli, cadê? Cadê a Carolina Dieckmann?”, questionou.
Ver esse post no Instagram
Segundo Abreu, seu apelo não diz respeito ao apoio ferrenho à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “Não precisa falar de eleição. Não precisa falar de Lula, não precisa falar de PT. Falem sobre o que vocês acham do fascismo que está querendo tomar conta do país”, sugeriu.
O ator ainda comentou em uma publicação de Deborah Secco, que compartilhou um registro de uma viagem ao lado do filho: “Não vai lutar contra o fascismo”? Por outro lado, ele elogiou Anitta e Ana Paula Renault por publicarem vídeos parcimoniosos, nos quais declaram apoio a Lula devido a discordâncias com Flávio Bolsonaro.
O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial