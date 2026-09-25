Os ex-namorados citados por Taylor Swift em versão estendida de álbum
Artista é conhecida por referenciar relacionamentos antigos em músicas
A cantora Taylor Swift parece ter voltado a uma de suas velhas práticas ao lançar a versão estendida do álbum The Life of a Showgirl. Conhecida por fazer referências a antigos relacionamentos em suas músicas, a americana supostamente cita novamente dois ex-namorados em faixas da produção.
Em Patient Zero, uma das novas músicas, fãs apontam que Taylor faz uma referência a Joe Jonas, com quem namorou no início da carreira. “Mas, se você já está cansado dele, eu te entendo, eu fui o Paciente Zero. Eu já passei por isso, senti a vertigem, fiz a cura, praguejei e rezei quando a febre transforma um sonhador em um fantasma patético”, diz um trecho da faixa.
Já em Pink Clouding, Taylor parece fazer um pedido de desculpas a outro ex-namorado, o ator Tom Hiddleston. Na música, a americana canta: “Anos depois, ainda me pergunto como pedir desculpas. Eu não queria te decepcionar. Então te deixei lá em cima, numa nuvem rosa”. Ela acrescenta: “Espero que você tenha percebido que meu tipo de problema não valeu a pena e que, do jeito que te tratei, você nunca mereceu”.
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