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Cultura

Os engravatados amigos de Chay Suede que nada acrescentam a ‘Quem Ama Cuida’

Análise: Breno Ferreira e Henrique Barreira interpretam personagens dispensáveis na trama das 9

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 08h00
Três homens jovens, um branco, um negro e outro branco, vestindo ternos e gravatas, posam em um escritório com paredes de madeira e persianas. O homem do centro está sentado, os outros dois estão em pé.
André, Cléber e Pedro, os advogados de Quem Ama Cuida -  (Divulgação/TV Globo)
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Em Quem Ama Cuida, os dois principais amigos e sócios de Pedro (vivido por Chay Suede) são Cléber (interpretado por Breno Ferreira) e André (Henrique Barreira). Dos dois personagens-escadas, aqueles que quase sempre estão em cena apenas para deixar o protagonista brilhar e não falar sozinho, André até desenhou um arco dramático ao se envolver com Dora (Mariana Ximenes), ex-esposa do seu tio Ademir (Dan Stulbach).

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O romance engatou, trocaram beijos, caricias e segue nisso há semanas. Ademir, aliás, passa a chantagear a moça para terminar a relação – mas só para ter um percalço na vida do casal. Já Cléber ensaia uma fase amorosa com Elenice (Mariana Sena), que vai saindo de uma relação abusiva.

Dois personagens engravatados totalmente dispensáveis na trama, convenhamos. Sua principal função é a de entreter Pedro, servindo de escuta a ele. Ao ficaram a maior parte do tempo no escritório-casa de Pedro, não servem para além disso. É pena que os dois bons atores, que já demonstraram capacidade no streaming, sejam tão pouco utilizados na TV aberta.

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