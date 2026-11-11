Os engravatados amigos de Chay Suede que nada acrescentam a ‘Quem Ama Cuida’

Em Quem Ama Cuida, os dois principais amigos e sócios de Pedro (vivido por Chay Suede) são Cléber (interpretado por Breno Ferreira) e André (Henrique Barreira). Dos dois personagens-escadas, aqueles que quase sempre estão em cena apenas para deixar o protagonista brilhar e não falar sozinho, André até desenhou um arco dramático ao se envolver com Dora (Mariana Ximenes), ex-esposa do seu tio Ademir (Dan Stulbach).

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O romance engatou, trocaram beijos, caricias e segue nisso há semanas. Ademir, aliás, passa a chantagear a moça para terminar a relação – mas só para ter um percalço na vida do casal. Já Cléber ensaia uma fase amorosa com Elenice (Mariana Sena), que vai saindo de uma relação abusiva.

Dois personagens engravatados totalmente dispensáveis na trama, convenhamos. Sua principal função é a de entreter Pedro, servindo de escuta a ele. Ao ficaram a maior parte do tempo no escritório-casa de Pedro, não servem para além disso. É pena que os dois bons atores, que já demonstraram capacidade no streaming, sejam tão pouco utilizados na TV aberta.

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