Os dois motivos que levaram Xuxa a barrar paquitas em sua turnê

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Bárbara Borges e Andrea Sorvetão ficaram de fora da turnê de Xuxa, “O último voo da nave”. Bárbara defendeu Marlene Mattos, enquanto Sorvetão teve o fim da amizade com a Rainha dos Baixinhos atribuído à homofobia e divergências políticas, segundo Xuxa. Entenda os detalhes dessa polêmica.

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Bárbara Borges e Andrea Sorvetão não foram convidadas para a turnê O último voo da nave, que se iniciou no sábado, 25, em São Paulo.

Na véspera da apresentação de Xuxa, Bárbara, ex-assistente de palco e hoje atriz, disse que autorizou o uso de sua imagem no telão, mas que paga um preço alto por ter saído em defesa da diretora Marlene Mattos na época do lançamento do documentário Pra sempre Paquitas.

“Nada e ninguém irá apagar a minha história. (…) O show é da Xuxa. A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser. Já falei e repito que compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos que são valiosos demais”.

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Já Sorvetão ficou de fora na turnê por outro motivo. Xuxa soltou o verbo ao falar sobre o fim da amizade com uma ex-paquita. Sem citar nomes, a loura afirmou que deixou de falar com uma ex-assistente de palco por não tolerar homofobia. “Muita gente fala: ‘A Xuxa deixou de falar com alguma paquita por causa de política’. Não, eu só deixo de falar com paquita se é homofóbica. Para mim, eu não suporto isso. Homofobia não dá para mim”.

O fim da amizade entre ambas aconteceu em 2021, após divergências políticas. Na época, Sorvetão e o marido, o cantor Conrado, postaram um vídeo se declarando “um casal de cristãos, héteros e tradicional”.

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