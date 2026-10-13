Os dez filmes mais badalados para conferir na 50ª Mostra de Cinema de São Paulo

Começa nesta quinta-feira, 15, o evento mais aguardado do ano por cinéfilos paulistas. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo — agora em sua 50ª edição — traz à cidade 377 filmes, em sua grande maioria lançamentos que já impressionaram plateias em festivais internacionais, alguns dos quais ainda seguem rumo para o Oscar 2027 e serão muito comentados nos próximos meses. Confira dez dos títulos mais aguardados da vez:

Primetime

Mais um projeto estrelado por Robert Pattinson em 2026, este thriller arriscado conta a história real do apresentador Chris Hansen, que liderou índices de audiência da televisão americana nos anos 2000 com o programa To Catch a Predator, no qual atores fingiam ser menores de idade para que pedófilos fossem levados à Justiça. Ao longo dos anos, o tiro saiu pela culatra de diversas formas — até que um dos homens expostos pelo programa cometeu suicídio perante as câmeras. Ousado, o diretor Lance Oppenheim lança mão da estilização e conquistou crítica e público, sendo ovacionado por 9 minutos no Festival de Cinema de Veneza. A Mostra também é oportunidade única de ver o filme nos cinemas brasileiros: por aqui, ele chegará direto ao streaming Prime Video.

Fjord

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2026, o filme é estrelado pelos indicados ao Oscar Renate Reinve e Sebastian Stan e mostra um casal romeno-norueguês de extrema-direita cuja rotina se torna um caos após a mudança com os filhos para uma remota aldeia na Noruega. Lá, seus vizinhos julgam as rígidas crenças religiosas e os métodos que empregam na criação dos pequenos, até que o caso vai parar na Justiça. O debate sobre os limites da tolerância faz o público coçar a cabeça e, de tão instigante, já é aposta garantida para o próximo Oscar.

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Tigre de Papel

Presente no festival para uma retrospectiva de sua carreira, o cineasta americano James Gray também lança por aqui seu mais novo filme, que será foco da cerimônia de abertura do evento nesta quarta-feira, 14. O drama de época se passa nos anos 1980 em Nova York e acompanha os esforços de dois irmãos (Miles Teller e Adam Driver) para alcançar o sonho americano, custe o que custar. A ambição, porém, logo os coloca na mira da máfia russa e testa o laço fraternal — ainda mais quando fica claro que a esposa de um deles, Hester (Scarlett Johansson) também está em risco.

Ray Gunn

Primeira animação escrita e dirigida por Brad Bird desde Os Incríveis 2, o filme também é a estreia do estúdio Skydance Animation, chefiado por John Lasseter — co-fundador da Pixar que se afastou da gigante em 2018 após acusações de assédio sexual. Os dois veteranos do meio agora colaboram em uma aventura retrofuturista sobre um detetive particular e seu parceiro alienígena que, juntos, investigam uma popstar acusada de assassinato.

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A Terra do Meu Pai

Forte candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional, este drama alemão destrincha a relação entre o vencedor do Nobel de Literatura Thomas Mann (Hanns Zischler) e sua filha, Erika (Sandra Hüller), com quem parte em uma viagem de carro através da Alemanha de 1949, ainda devastada pela Segunda Guerra Mundial.

Cameron Winter at Carnegie Hall

Filmada pelo vencedor do Oscar Paul Thomas Anderson, um dos nomes mais conceituados do cinema contemporâneo, esta apresentação do roqueiro prodígio Cameron Winter — de apenas 24 anos — captura a noite na qual ele gravou seu recém-lançado disco ao vivo, perante plateia cheia no Carnegie Hall. Com voz gutural, senso de humor seco e dedos ágeis no piano, o jovem vem conquistando cada vez mais admiradores, como comprovou seu show no Brasil em maio.

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Behemoth: Uma Vida Composta em Peças

Estrelado por Pedro Pascal, o filme mistura comédia e drama para contar a história de um violoncelista que retorna à cidade natal de Los Angeles para compor trilhas sonoras cinematográficas. Na metrópole, ele reencontra velhos amigos, parentes desagradáveis e casos românticos complicados que fazem de seu cotidiano tão frenético quanto uma rapsódia.

I Love Boosters

Comédia em tons berrantes, a nova aposta do irreverente Boots Riley — cineasta americano que também marcará presença no festival — imagina um grupo de mulheres extremamente criativas que transformam o ato de roubar lojas de luxo em um movimento de contracultura, a Filantropia Futurista Fashion. A organização desperta a ira da empresária Christie Smith (Demi Moore), e tudo logo sai de controle. O elenco ainda conta com talentos de muito carisma como Keke Palmer, Taylour Paige e Naomi Ackie.

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Feito Pipa

O candidato oficial do Brasil para uma vaga no Oscar é retrato sensível do amadurecimento de Gugu (Yuri Gomes), que aos 11 anos enfrenta o declínio de saúde da avó Dilma (Teca Pereira) e a possibilidade de ter que ir morar com o pai intolerante Batista (Lázaro Ramos), que exige do garoto comportamento mais viril. O longa foi o título mais premiado do Festival de Gramado de 2026.

100 Dias

Dirigido por Carlos Saldanha, de Rio (2011), o filme é baseado no livro Cem Dias entre o Céu e o Mar, de Amyr Klink, e mostra a viagem do navegador pelo Oceano Atlântico Sul, que atravessou a remo em 1984. Quem o interpreta é Filipe Bragança, mocinho da novela Coração Acelerado, enquanto a francesa Philippine Leroy-Beaulieu, de Emily em Paris, vive sua mãe, a sueca Asa Frieberg Klink.

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