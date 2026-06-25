Os detalhes milionários do look de Virginia para torcer pelo Brasil na Copa

Virginia Fonseca entrou no clima da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, com um look nas cores do Brasil. A influenciadora compartilhou fotos em uma varanda com vista para o mar, em Miami, nos Estados Unidos, onde acompanhou a preparação para o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos.

Além do vestido de tricô em azul, amarelo e verde, Virginia chamou atenção pelos acessórios de luxo. A influenciadora usou uma bolsa Hermès Kelly 28 Casaque Epsom avaliada em cerca de 160 mil reais no mercado de luxo. No pulso, ela também apareceu com um relógio da Jacob & Co., marca suíça da qual é embaixadora, em modelo que pode ultrapassar 700 mil dólares — cerca de 4 milhões de reais.

Continua após a publicidade

Virginia está nos Estados Unidos durante a Copa em parceria com o Domingão com Huck, da TV Globo, mostrando bastidores do Mundial, rotina de compras, restaurantes e movimentação da torcida brasileira.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Publicidade