Os detalhes do novo — e aguardado — espaço da Pinacoteca de São Paulo

No próximo sábado, 4 de março, a Pinacoteca de São Paulo inaugura o seu novo complexo, a Pinacoteca Contemporânea — espaço aguardado por frequentadores do centro cultural. Com a expansão, a instituição se torna um dos maiores museus de arte da América Latina, com capacidade para receber até 1 milhão de visitantes por ano. VEJA visitou as novas instalações, que ainda passam pelas reformas finais antes da abertura ao público.

Localizado na movimentada Avenida Tiradentes, entre a Pinacoteca da Luz e da Estação, o prédio se destaca pelo estilo moderno, que deve funcionar em um esquema misto de museu e centro cultural. O local abriga duas galerias que receberão exposições temporárias, uma biblioteca, bicicletário, lojas, cafeteria, ateliês para atividades educativas e arquibancadas para receber os visitantes em uma espécie de praça aberta. A ideia é que as exposições sejam pagas, mas que a área comum seja aberta ao público — e, futuramente, seja integrada ao parque e à Pinacoteca da Luz.

Na arquitetura da nova instalação, destaca-se a presença massiva do vidro, trazendo um efeito de integração a todo o ambiente. Do mezanino, é possível observar o parque da Luz e o edifício original da Pinacoteca, cujo estilo clássico contrasta com a nova construção de concreto frio. “O novo espaço complementa os outros dois edifícios da Pinacoteca através de uma arquitetura permeável e acolhedora, e reflete o espírito de integração social presente em todos os programas desenvolvidos pelo museu, favorecendo a experimentação da arte contemporânea”, explica o diretor-geral da Pinacoteca, Jochen Volz.

Confira fotos da Pinacoteca Contemporânea:

Antes de ser cedido à Secretaria da Cultura e Economia Criativa, o terreno abrigava a Escola Estadual Prudente de Moraes. Além das novas construções, o projeto da Pina Contemporânea mantém dois prédios do antigo colégio, incluindo uma construção do século XIX atribuída a Ramos de Azevedo. Para inaugurar o local, suas grandes exposições serão abertas no dia 4: Quase Coloquial, da artista sul-coreana Haegue Yang, e Chão da praça: obras do acervo da Pinacoteca. No mesmo dia, o prédio da Luz abre uma mostra sobre Chico da Silva. Uma série de atrações musicais e artísticas também estará presente na inauguração.

Abertura para o público

Dia 04.03.2023

Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h

Ingresso: gratuito nos primeiros 30 dias. Após o período, a entrada para visitação das exposições custará R$20,00.