Os detalhes do jatinho milionário de Georgina e Cristiano Ronaldo na Copa

Georgina Rodríguez abriu um destalhe da rotina luxuosa com Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo. A influenciadora publicou registros dos bastidores da família nos Estados Unidos e chamou atenção ao mostrar o interior do jatinho particular usado pelo casal, avaliado em cerca de 360 milhões de reais. Nas imagens, ela exibiu a cabine clara da aeronave, bancos de couro, acabamento em madeira e almofadas da grife Hermès, marca da qual é fã declarada.

A aeronave foi apontada como um Bombardier Global Express XRS, customizado para atender à rotina do jogador português e da família. No início de 2025, o jornal espanhol As noticiou que Cristiano havia adquirido também um Gulfstream G650, avaliado em 75 milhões de dólares, cerca de 410 milhões de reais, com capacidade para 19 passageiros, três áreas internas e estrutura para voos intercontinentais sem escala.

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