Dua Lipa, 30 anos, e Callum Turner, 36, se casaram em Palermo, na região da Sicília, sul da Itália. Os noivos já haviam oficializado a relação em uma primeira cerimônia em Londres. Agora, a festa foi para 300 convidados.

A cantora usou um vestido cravejado de diamantes assinado por Donatella Versace. Elton John cantou a música Your Song na pista de dança ao ar livre. A festa começou por volta das 17h, com convidados famosos como Charli XCX e Mark Ronson. A presença de paparazzi e o uso de celulares foram vetados.

O menu foi preparado pelo chef siciliano Tony Lo Coco, dono de uma estrela Michelin. Foram servidas iguarias italianas como panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli e cassate.

Entre os destaques da celebração está o presente oferecido aos convidados: conjuntos com 12 panelas da marca francesa Le Creuset. Considerando o número de lembranças distribuídas, o valor total pode ter chegado a aproximadamente R$ 2,2 milhões. Criada em 1925, a Le Creuset se tornou uma das fabricantes de utensílios de cozinha mais conhecidas do mundo. No mercado brasileiro, seus produtos são vendidos por preços entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, a depender da linha e das dimensões de cada peça.

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O evento, porém, não agradou a todos. As reações negativas vieram por parte dos moradores de Palermo. Conforme o jornal The Sun, cartazes e pichações espalhados pela cidade traziam críticas à realização da festa, incluindo a mensagem de que “Palermo não está para alugar”. A insatisfação teria surgido após o fechamento das praças Sant’Anna e Croce dei Vespri, reservadas para a segunda fase das comemorações. Moradores da região precisaram assinar acordos de confidencialidade, algumas vias foram bloqueadas e áreas com proibição de voos de drones passaram a ser monitoradas.

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