Os detalhes da primeira ficção de Salman Rushdie após atentado

O escritor Salman Rushdie, que sobreviveu a um esfaqueamento que lhe custou a visão de um olho em 2022, está trabalhando em sua primeira obra de ficção desde o ataque, anunciou ele em uma feira de livros na Ucrânia. O novo trabalho será composto por três novelas, com cerca de 70 páginas cada. As histórias estão relacionadas aos “três mundos” da vida de Rushdie: “Índia, Inglaterra e América. E todas elas, de alguma forma, consideram a ideia de um final”, detalhou ele.

Rushdie, de 77 anos, participou do Lviv BookForum através de uma videochamada, na qual falou, entre outras coisas, sobre o seu livro de memórias mais recente, Knife, que explora sua recuperação do ataque de agosto de 2022. Além da biografia, o escritor também lançou, em 2023, Victory City, que foi concluído antes do atentado, mas lançado apenas depois.

Em conversa com Oleksandr Mykhed, um dos escritores mais proeminentes da Ucrânia, Rushdie disse à plateia em Lviv: “Quando você chega a essa idade, obviamente pensa em quanto tempo resta. Obviamente não há mais 22 [livros] que serão escritos. Se eu tiver sorte, haverá um ou dois”, contou ele.

Jurado de morte pelo Irã por ter escrito o livro Os Versos Satânicos, o autor anglo-indiano, de 75 anos, foi atacado em Nova York no dia 12 de agosto por Hadi Matar, de 24 anos, indiciado por tentativa de homicídio. De acordo com a Associated Press, Rushdie estava prestes a dar uma palestra na Chautauqua Institution, um centro educacional sem fins lucrativos no oeste da cidade, quando foi surpreendido pelo homem que desferiu as facadas.

