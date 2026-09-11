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Cultura

Os detalhes da nova mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Arquiteta compartilhou imagens da casa na Chapada dos Veadeiros (MT)

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 09h31 | Atualizado em 11 set 2026, 12h44
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera. Ele, à esquerda, usa regata preta e tem o braço dela em seu ombro. Ela, à direita, usa camisa colorida e segura uma taça de vinho. O fundo é um ambiente interno com teto de madeira
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda (Instagram/Reprodução)
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Juntos desde 2014, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão construindo uma nova casa de campo na Chapada dos Guimarães (MT), e o projeto começa a revelar seus detalhes. Responsável pela obra, a arquiteta Ilana Santiago mostrou imagens dos ambientes e definiu a proposta como uma mistura de rusticidade e sofisticação.

“É uma casa de campo, porém sofisticada. A fachada inteira está com tijolo de travertino, que deu essa cara gostosa, esse comfy, não tirando a atmosfera elegantérrima que ela merece”, explicou.

As áreas sociais terão conceito aberto, com living, bar e espaço gourmet integrados. Segundo Ilana, o espaço gastronômico deverá ser um dos mais utilizados pelo casal. “Aqui a gente já tem o acesso ao gourmet, que é o espaço que a gente acredita que mais vai ser usado, e vai poder fazer boas festas integrado ao bar e ao living”, contou.

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A suíte master também terá closet e banheiro com proposta de spa. Outro destaque será um jardim interno iluminado por uma claraboia, aproveitando a entrada de luz natural.

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Comparativo de uma casa em construção, com telhado coberto por lona azul e andaimes, ao lado de sua representação final, com fachada clara, porta azul, janelas grandes e paisagismo elegante
Casa de campo de Zezé Di Camargo na Chapada dos Veadeiros (MT) (Instagram/Reprodução)

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