Os detalhes da festa de Maria Flor, filha de Virginia, com bolo gigante

A festa de quatro anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, 27, e Zé Felipe, 28, teve um desafio que foi muito além da decoração. O bolo da aniversariante, avaliado em cerca de 250 mil reais, tinha mais de três metros de altura, dois metros de diâmetro e pesava mais de uma tonelada. Para levá-lo à comemoração, realizada na quinta-feira, 22, em Goiânia, foi necessária uma operação especial. “O bolo estava tão pesado que nem oito homens conseguiram carregar. Tivemos que pegar um carrinho”, contou o confeiteiro Denilson Lima, responsável pela criação.

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O prazo também foi um desafio. Segundo Denilson, projetos desse porte costumam exigir três meses de planejamento e até vinte dias de execução. Desta vez, toda a equipe do ateliê se mobilizou para concluir a estrutura em apenas três dias. Inspirado no vestido de Rapunzel, personagem da animação Enrolados, da Disney, o bolo ganhou flores, rendas e tecidos de açúcar que simulavam movimento.

A comemoração, aliás, quase não aconteceu. Maria Flor havia escolhido passar o aniversário na Disney, em Orlando, mas a família precisou retornar ao Brasil depois que o irmão caçula, José Leonardo, 2, ficou doente. Com a mudança de planos, a decoradora Tana Lobo teve apenas sete dias úteis para executar o cenário, que incluiu 300 mil pontos de luz no teto, uma réplica da torre de Rapunzel e apresentações de Wesley Safadão, 38, e da dupla Felipe & Rodrigo.

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