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Cultura

Os detalhes da festa de Maria Flor, filha de Virginia, com bolo gigante

Estrutura de mais de uma tonelada ficou pronta em apenas três dias

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 13h00 | Atualizado em 23 out 2026, 14h14
Virginia e filha
Virginia e filha (Reprodução/Instagram)
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Os detalhes da festa de Maria Flor, filha de Virginia, com bolo gigante Priorize VEJA no Google

A festa de quatro anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, 27, e Zé Felipe, 28, teve um desafio que foi muito além da decoração. O bolo da aniversariante, avaliado em cerca de 250 mil reais, tinha mais de três metros de altura, dois metros de diâmetro e pesava mais de uma tonelada. Para levá-lo à comemoração, realizada na quinta-feira, 22, em Goiânia, foi necessária uma operação especial. “O bolo estava tão pesado que nem oito homens conseguiram carregar. Tivemos que pegar um carrinho”, contou o confeiteiro Denilson Lima, responsável pela criação.

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O prazo também foi um desafio. Segundo Denilson, projetos desse porte costumam exigir três meses de planejamento e até vinte dias de execução. Desta vez, toda a equipe do ateliê se mobilizou para concluir a estrutura em apenas três dias. Inspirado no vestido de Rapunzel, personagem da animação Enrolados, da Disney, o bolo ganhou flores, rendas e tecidos de açúcar que simulavam movimento.

A comemoração, aliás, quase não aconteceu. Maria Flor havia escolhido passar o aniversário na Disney, em Orlando, mas a família precisou retornar ao Brasil depois que o irmão caçula, José Leonardo, 2, ficou doente. Com a mudança de planos, a decoradora Tana Lobo teve apenas sete dias úteis para executar o cenário, que incluiu 300 mil pontos de luz no teto, uma réplica da torre de Rapunzel e apresentações de Wesley Safadão, 38, e da dupla Felipe & Rodrigo.

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