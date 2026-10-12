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Cultura

Os detalhes da fazenda produtiva usada como refúgio para família de Gisele Bündchen

Propriedade fica em Southwest Ranches, na Flórida

Por Giovanna Fraguito 12 out 2026, 19h53
Gisele Bündchen
Gisele Bündchen (Instagram @gisele/Reprodução)
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Os detalhes da fazenda produtiva usada como refúgio para família de Gisele Bündchen Priorize VEJA no Google

Longe das passarelas, Gisele Bündchen, 46, divide o tempo entre a carreira de modelo e uma rotina que inclui cavalos, galinhas, vacas e produção de alimentos. Em 2023, após o divórcio de Tom Brady, 49, a brasileira comprou uma fazenda de três hectares em Southwest Ranches, na Flórida, por 9,1 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de reais na cotação atual). A propriedade conta com uma mansão de nove quartos, piscina de borda infinita, quadras de tênis, campo de futebol, pista de hipismo e um estábulo com dez baias. Segundo a revista americana Equestrian Living, a cozinha externa também possui churrasqueira, adega e forno de pizza.

A compra teve uma motivação familiar. Apaixonada por equitação, Vivian, 13, filha de Gisele com Brady, era constantemente fotografada por paparazzi durante suas aulas de hipismo. “Toda vez que a levava lá, virava a central dos paparazzi. Pensei: ‘Não posso viver assim. Quero poder curtir com a minha filha’”, contou a modelo à People. Na propriedade, Vivian ganhou espaço para treinar longe dos fotógrafos. 

A ligação com a vida no campo, porém, é anterior à fama. Em um relato publicado na Vogue americana, em 2020, Gisele lembrou que passava as férias na casa da avó, no interior do Rio Grande do Sul, onde ajudava a tirar leite das vacas, recolher ovos e cuidar da horta. Décadas depois, reproduziu parte dessa experiência na Flórida. Ao Fantástico, contou que mantém vacas e galinhas na fazenda para a produção de leite, ovos e queijos caseiros. 

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