Os detalhes da fazenda produtiva usada como refúgio para família de Gisele Bündchen

Longe das passarelas, Gisele Bündchen, 46, divide o tempo entre a carreira de modelo e uma rotina que inclui cavalos, galinhas, vacas e produção de alimentos. Em 2023, após o divórcio de Tom Brady, 49, a brasileira comprou uma fazenda de três hectares em Southwest Ranches, na Flórida, por 9,1 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de reais na cotação atual). A propriedade conta com uma mansão de nove quartos, piscina de borda infinita, quadras de tênis, campo de futebol, pista de hipismo e um estábulo com dez baias. Segundo a revista americana Equestrian Living, a cozinha externa também possui churrasqueira, adega e forno de pizza.

A compra teve uma motivação familiar. Apaixonada por equitação, Vivian, 13, filha de Gisele com Brady, era constantemente fotografada por paparazzi durante suas aulas de hipismo. “Toda vez que a levava lá, virava a central dos paparazzi. Pensei: ‘Não posso viver assim. Quero poder curtir com a minha filha’”, contou a modelo à People. Na propriedade, Vivian ganhou espaço para treinar longe dos fotógrafos.

A ligação com a vida no campo, porém, é anterior à fama. Em um relato publicado na Vogue americana, em 2020, Gisele lembrou que passava as férias na casa da avó, no interior do Rio Grande do Sul, onde ajudava a tirar leite das vacas, recolher ovos e cuidar da horta. Décadas depois, reproduziu parte dessa experiência na Flórida. Ao Fantástico, contou que mantém vacas e galinhas na fazenda para a produção de leite, ovos e queijos caseiros.

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