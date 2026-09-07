Os curiosos produtos mais vendidos na farmácia do Rock in Rio

O Rock in Rio colocou uma farmácia na Cidade do Rock para ajudar os fãs que vem curtir o show. A maioria do público fica por mais de 8 horas em pé, seja no calor ou chuva, para assistir as apresentações. Entre os produtos que mais são vendidos estão o curativo, que esgotou antes das 19h neste domingo, 6. Além dele, adesivo muscular, para aliviar as dores, chicletes, brownie e um funil urinário, que ajuda mulheres a fazerem xixi em pé, fazem sucesso no festival.

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