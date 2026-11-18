A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 18, os detalhes de seu primeiro especial de comédia cristã brasileiro, Os Crentes. Roteirizado por uma equipe evangélica, liderada por Vivian de Oliveira, a trama segue uma noite na qual o jovem casal Rebeca (Gabriela Saadi) e Beto (Gil Coelho) fazem planos distintos para celebrar a mudança para um novo apartamento. Ela quer aproveitar a ocasião para namorar o marido, já ele esqueceu de avisar que marcou uma reunião da célula da igreja — encontro entre membros fora do templo — para o mesmo dia. A confusão segue uma série de intempéries que, segundo o release da Netflix, “todo crente já viveu em algum momento”.

Gravado com plateia ao vivo, no molde do humorístico Sai de Baixo, o especial traz nomes estrelados no elenco. Completam o time os atores Felipe Simas, Dan Mendes, Pretha Sousa, Lara Santana, Malu Valle e Marco Luque, além da participação especial e inusitada do roqueiro Supla e do cantor Jottapê. A produção chega à plataforma de streaming em 16 de dezembro. Confira o trailer: