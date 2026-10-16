Os cortes de Harry e Meghan por crise nos negócios em Hollywood

O príncipe Harry e Meghan Markle reduziram a equipe da Archewell Productions, produtora criada pelo casal após deixar as funções oficiais na família real britânica, em 2020. Segundo o portal Page Six, os cortes ocorreram ao longo dos últimos 12 a 18 meses e fazem parte de um período de turbulência nos negócios dos duques de Sussex em Hollywood.

De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, a empresa mantém agora apenas “um pequeno grupo de funcionários” em seu escritório em Los Angeles. As reduções teriam atingido principalmente equipes contratadas para produções específicas, como a série documental Harry & Meghan e o programa de estilo de vida Com Amor, Meghan, e não os funcionários fixos da produtora.

A reestruturação ocorre em meio a questionamentos sobre o futuro da parceria do casal com a Netflix e o desempenho de seus projetos no streaming. Em 2026, a relação entre os Sussex e a plataforma já havia sido apontada como difícil pela revista Variety. Apesar dos desafios, a Archewell Productions continua em atividade. Além disso, há rumores nos bastidores de que os dois estariam trabalhando na produção de um documentário sobre a princesa Diana (1961-1997).

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Longe de Hollywood, Harry e Meghan também voltaram a chamar atenção pela reaproximação com o Reino Unido. Em agosto, o casal retornou ao país com os filhos, Archie e Lilibet, após seis anos vivendo nos Estados Unidos. A volta foi descrita pelos duques não como definitivo, mas um “período prolongado”.