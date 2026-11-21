Roberto Carlos já tem data e convidados definidos para seu tradicional especial de fim de ano na Globo. A edição de 2026 será gravada no próximo dia 26 de novembro, às 21h, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contará com as participações de Maria Bethânia, Daniel, Alexandre Pires e Iza. Os quatro artistas dividirão o palco com o Rei em duetos, mas as músicas escolhidas ainda são mantidas em sigilo.

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Diferentemente de edições mais intimistas, a gravação deste ano será realizada diante de um público que poderá chegar a 10 mil pessoas. Os ingressos começaram a ser vendidos em 15 de outubro, com valores que chegam a 1.200 reais. A direção ficará sob responsabilidade do núcleo de musicais da Globo, comandado por Joana Thimoteo, ex-executiva da área esportiva da emissora. O programa será exibido no dia 23 de dezembro, logo após a novela Quem Ama Cuida.

Outra participação que pode entrar na lista é a de Adriana Esteves. A Globo negocia a presença da atriz no especial como parte da divulgação da continuação de Avenida Brasil, prevista para estrear em janeiro de 2027. A edição também marca a continuidade da parceria do cantor com a Globo, renovada em 2025 por mais três anos, após negociações que incluíram uma redução em sua remuneração mensal. O contrato atual é válido até o fim de 2028.

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