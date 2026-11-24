Igor Rickli (Patrick) – A ideia era que o personagem movimentasse diferentes núcleos da novela, mas sua trajetória segue indefinida. As possibilidades de envolvimento amoroso e os conflitos familiares não ganharam consistência. Igor, que já demonstrou presença experiência em personagens dramáticos, acaba sem material que permita explorar melhor seu potencial.

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Nathalia Dill (Francesca) – Uma atriz que poderia render muito mais na novela. Sua personagem, inicialmente misteriosa na relação amorosa com Otoniel (Tony Ramos), ficou só nisso mesmo: um fantasma que só ele vê. A trama explora pouco a capacidade de Nathalia de construir uma personagem com mais nuances.

Isabela Garcia (Elisa) – Um dos maiores desperdícios do elenco. Veterana da televisão, tem trajetória que inclui personagens marcantes, mas Elisa ainda não recebeu conflitos capazes de explorar sua experiência. A fibromialgia da personagem, por exemplo, foi abandonada. O começo de um romance sem graça? Ninguém anda se importando.

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Haonê Thinar (Sheila) – Depois de chamar atenção em Dona de Mim, poderia ter recebido uma personagem de maior dimensão no horário nobre. Sheila, secretária de César, tem presença limitada e aparece apenas para cumprir funções pontuais na clínica. É pouco para uma atriz que demonstrou potencial na televisão.

Maria Ribeiro (Bia) – Seu retorno às novelas, depois de quase 12 anos, merecia maior destaque. Bia tem personalidade, no começo se colocou como ciumenta e com potencial para confrontos interessantes, mas acabou reduzida à condição de “esposa de César”. Agora envereda para o núcleo sobre o espiritismo, de certa forma forçada.

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