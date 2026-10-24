Os bastidores da volta de Camila Morgado à TV Globo

Dois anos depois de viver a sofrida Dona Patroa no remake de Renascer (2024), Camila Morgado, 51 anos, está de volta à Globo em uma posição bem diferente. Desta vez, é ela quem promete tirar o sossego de muita gente. Em Lá na Minha Terra, próxima novela das 6, a atriz será Ismália Alencar, uma milionária mimada e manipuladora que descobre que o marido mantém uma família no Nordeste. Disposta a não sair por baixo, ela usará toda a sua intensidade e fúria para mantê-lo ao seu lado.

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A mudança de perfil parece ter animado Camila, que define o papel como inédito em sua trajetória. “Nunca fiz algo parecido, ela é diferente de todas as personagens que já realizei. Ter a chance de fazer algo completamente distinto e com uma personalidade tão marcante como a da Ismália me enche de felicidade”, comemora.

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A personagem também dará à atriz a oportunidade de abordar temas espinhosos sem abrir mão do humor. Preconceito, desigualdade social e privilégios de classe estão entre as questões que atravessam a trama e que a desafiam.

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“O mais desafiador tem sido trabalhar com suas imprevisibilidades de humor. E, claro, como toda vilã, vou torcer para que o público ame odiá-la e perceba nela uma oportunidade para dialogarmos sobre a nossa sociedade”, afirma.

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Criada por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, Lá na Minha Terra tem estreia prevista para novembro. A trama acompanha Rosenda (Dira Paes), que parte em busca do marido desaparecido há mais de 15 anos e descobre que ele, agora chamado Cesário (Daniel de Oliveira), construiu uma vida de luxo em São Paulo ao lado de Ismália. O reencontro das duas mulheres promete abalar a tranquilidade de um casamento sustentado por um segredo.

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