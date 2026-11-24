Ana Castela, 23 anos, reuniu amigos e familiares na noite de segunda-feira, 23, para comemorar seu aniversário em grande estilo. A cantora, que completou mais um ano de vida no último dia 16 de novembro, organizou uma festa com o tema Boiadeira 80’s Country, que misturou referências da década de 1980 com elementos do universo sertanejo. A comemoração contou com um discurso sobre os desafios da vida artística e chamou a atenção pelas regras, como a proibição do uso de celulares após as 23h.

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Entre os convidados estava o influenciador Jon Vlogs, apontado como affair da sertaneja. Ele chegou acompanhado de amigos depois das 23h, quando a restrição ao uso de celulares já estava valendo.

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A festa também contou com momentos de descontração na pista de dança, onde Ana aproveitou a noite ao lado dos amigos e familiares.

“Todas as pessoas que estão aqui hoje foram escolhidas a dedo por mim, porque em algum momento da minha vida vocês já me fizeram muito feliz. Muito obrigada por tudo que vocês já fizeram pela Ana Castela e também pela Ana Flávia”, declarou a cantora, que escolheu um visual inteiramente rosa para a ocasião, com cabelos cacheados, botas brancas e chapéu combinando.

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