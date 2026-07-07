Os atores que se tornaram ‘queridinhos’ de Benedito Ruy Barbosa na Globo

Benedito Ruy Barbosa, tal como outros autores, também tinha seus preferidos para trabalhar em suas novelas. Alguns intérpretes tornaram-se amigos de tanto que eram frequentemente escolhidos para protagonizar ou desempenhar papéis centrais em suas novelas. A afinidade artística e a capacidade desses atores de representar o universo rural e regional característico de sua dramaturgia fizeram da seleta lista a seguir um “núcleo duro” de qualidade das tramas de Benedito. São eles:

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Antonio Fagundes – É o ator mais associado à obra de Benedito. Protagonizou O Rei do Gado (1996), interpretando Bruno Mezenga, um dos personagens mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira. Também esteve em outras produções do autor, consolidando uma parceria marcada por personagens de forte densidade dramática.

Raul Cortez – Participou de novelas como O Rei do Gado (1996), em que viveu Geremias Berdinazzi, um de seus papéis mais memoráveis. Sua interpretação conferia força aos patriarcas e coronéis frequentemente presentes na dramaturgia do autor.

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Marcos Palmeira – Tornou-se um dos rostos mais identificados com o universo rural criado por Benedito. Atuou em Pantanal (1990), Renascer (1993) e, posteriormente, em Velho Chico (2016), esta última escrita por Edmara Barbosa e Bruno Luperi a partir de argumento de Benedito.

Patrícia Pillar – Foi protagonista de O Rei do Gado (1996) e participou de outras produções ligadas ao autor, destacando-se por interpretar mulheres fortes e independentes.

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Jackson Antunes – Ganhou projeção nacional ao interpretar Regino, líder dos trabalhadores sem terra em O Rei do Gado. Benedito elogiava a autenticidade que o ator imprimia aos personagens ligados ao campo.

Tarcísio Meira – Atuou em O Rei do Gado (1996), emprestando sua presença marcante a personagens de autoridade.

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De todos eles, entretanto, Antonio Fagundes e Marcos Palmeira são sempre os mais lembrados. Enquanto Fagundes representava o fazendeiro dividido entre tradição e modernidade, Palmeira personificava o homem ligado à terra, às raízes culturais e aos conflitos sociais do campo. Essa dupla sintetiza a essência da dramaturgia de Benedito, marcada pelo embate entre progresso, identidade, memória e pertencimento ao Brasil rural.