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Cultura

Os atores que ostentam múltiplas indicações ao Emmy 2026

Astros sortudos competem em mais de uma categoria por trabalhos em séries dramáticas, comédias e minisséries

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 14h24 | Atualizado em 8 jul 2026, 15h26
INTENSO - O ator: quinze horas de pé para assimilar o ritmo exaustivo de um plantão
Noah Wyle em 'The Pitt' (./HBO Max)
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Os atores que ostentam múltiplas indicações ao Emmy 2026 Priorizar nos meus resultados Google

A lista de indicados ao Emmy 2026 foi divulgada nesta quarta-feira, 8, e prestigiou alguns atores afortunados com mais de uma vaga na disputa. Entre comédias, séries dramáticas e minisséries, estes astros marcaram o ano:

Jason Bateman
Quatro indicações

O ator fez fama como protagonista da excelente Arrested Development nos anos 2000, mas hoje brilha em mais de uma área da produção audiovisual. Neste ano, ele concorre a quatro categorias: Melhor Ator e Melhor Direção em Minissérie por Black Rabbit e Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie por DTF St. Louis, além de concorrer à categoria de Melhor Minissérie em si pelo trabalho como produtor executivo de DTF.

Confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana

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Quinta Brunson
Três indicações

A criadora e estrela de Abbott Elementary segue celebrada cinco anos após a estreia da série. Pelo desempenho na quinta temporada, ela concorre à Melhor Atriz e Melhor Roteiro em Comédia. Assim como Bateman, ela também conquistou uma indicação pela produção da sitcom, que disputa o troféu de Melhor Comédia.

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Paul W. Downs
Três indicações

Quem vê Hacks despretensiosamente pode não saber que o ator responsável por interpretar o agente de talentos Jimmy é também um dos criadores da série. Tal qual Quinta Brunson, Downs concorre ao Emmy 2026 como ator coadjuvante, roteirista e produtor.

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Matthew Rhys
Três indicações

Uma das séries mais elogiadas por crítica e público em 2026, O Segredo de Widow’s Bay conquistou 19 indicações ao prêmio, incluindo uma de Melhor Ator em Comédia para Rhys, que interpreta o prefeito azarado da cidade-título. O astro também é produtor da série, então tem boas chances de levar o troféu de Melhor Comédia para casa. Além disso, ele compete a Melhor Ator em Minissérie por O Monstro em Mim, da Netflix.

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Jason Segel
Três indicações

Devido ao trabalho em Falando a Real, o comediante concorre à categoria de Melhor Ator em Comédia e Melhor Comédia, além de uma disputa pouco conhecida: Melhor Série de Não Ficção ou Reality de Curta Duração. O trabalho que levou à indicação foi a filmagem dos bastidores da série, documentário chamado Shrinking – In It Together.

Martin Short
Três indicações

Aos 76 anos, esta é a quinta vez que Short concorre à estatueta de Melhor Ator em Comédia por Only Murders in the Building, sem nunca ter ganhado. Além disso, ele está indicado a Melhor Comédia como produtor do seriado e a Melhor Anfitrião de Game Show por Match Game, no qual participantes devem adivinhar as respostas de celebridades para perguntas diversas.

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Noah Wyle
Três indicações

The Pitt é a série mais indicada do Emmy 2026, presente em 25 categorias, três das quais contam com a participação do astro Wyle: Melhor Ator em Drama, Melhor Série de Drama e Melhor Direção em Drama — o protagonista da série médica, afinal, também foi responsável por conduzir o sexto episódio da segunda temporada, 12:00 P.M.

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