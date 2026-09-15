Os atores que disputam o papel de amante de Carminha em ‘Avenida Brasil 2’

Uma das novelas de maior sucesso da história da TV Globo, Avenida Brasil terá uma continuação prevista para janeiro de 2027. Os detalhes da trama ainda são mantidos em sigilo pela emissora, mas já se sabe que a icônica vilã Carminha (Adriana Esteves) retornará à história – desta vez, com um novo amante, muito provavelmente um homem mais jovem, segundo informações do EXTRA. Veja quais são os três nomes são cotados para interpretar o parceiro da antagonista.

Gabriel Fuentes

Aos 31 anos, o mineiro iniciou sua trajetória nas telenovelas em 2018, quando interpretou Tito em Malhação: Vidas Brasileiras. Ele também passou por Nos Tempos do Imperador (2021) e pela série bíblica Reis, da Record, em 2022, antes de se afastar dos folhetins por um período — fase em que chegou a abrir uma conta no OnlyFans. O ator retornou à televisão com Dona de Mim, em 2025, e conquistou um papel de maior destaque em A Nobreza do Amor, na pele do policial Adônis.

Bruno Montaleone

Outro ator revelado por Malhação, Bruno Montaleone estreou na edição de 2015 do folhetim juvenil, permanecendo na temporada seguinte. Desde então, participou de produções como O Outro Lado do Paraíso, Verdades Secretas II e Mania de Você, além de integrar o elenco do celebrado filme Homem com H, nos cinemas. Aos 30 anos, o ator é natural do Rio de Janeiro.

Fábio Scalon

Mais jovem entre os nomes cotados, Fábio Scalon tem 29 anos e nasceu em Brasília. Ele também participou de Malhação, na edição de 2016, quando interpretou o carismático Jabá. O ator ainda teve passagens por Segundo Sol (2018) e pela série Reis, da Record, em 2024. Caso seja confirmado como amante de Carminha, esse será o retorno de Fábio à TV Globo, de onde saiu em 2018.

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