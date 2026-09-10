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Cultura

Os atores de ‘Avenida Brasil’ que ficam fora da continuação

Isis Valverde já descartou retorno, enquanto outros personagens morreram na trama original

Por Giovanna Fraguito 10 set 2026, 12h52
'Avenida Brasil': Suelen (Ísis Valverde) e Cadinho (Alexandre Borges)
'Avenida Brasil': Suelen (Ísis Valverde) e Cadinho (Alexandre Borges) (TV Globo/Divulgação/VEJA)
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A confirmação de Avenida Brasil 2 pela Globo reacendeu a expectativa pelo reencontro de personagens que marcaram a novela de 2012, mas nem todo o elenco original estará de volta. Entre os nomes que devem ficar de fora da continuação estão Isis Valverde, José de Abreu e Marcello Novaes. A nova trama de João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para janeiro de 2027, no horário das nove.

Isis, que interpretou Suelen, já afirmou publicamente que não pretende reviver a personagem. Em participação no Altas Horas, a atriz descartou o retorno: “Não vou estar. Vou ficar em casa. Vou aplaudir meus colegas. Ela estaria com cinco filhos, reclamando, fazendo um monte de coisas chatas. Não ia ser legal”, brincou. José de Abreu também afastou a possibilidade de voltar como Nilo. Além de o personagem ter sido assassinado na reta final da primeira novela, o ator afirmou que não havia sido procurado para o projeto e que não aceitaria participar. Já o retorno de Marcello Novaes é considerado improvável pelo destino de Max. O vilão morreu na trama de 2012, e Carminha, interpretada por Adriana Esteves, chegou a confessar o assassinato e cumprir pena pelo crime.

Outro núcleo que deve ficar de fora é o de Cadinho. Alexandre Borges, que viveu o personagem, e Nathalia Dill, intérprete de sua filha Débora, estão atualmente no elenco de Quem Ama Cuida, novela que antecede Avenida Brasil 2 no horário das nove, o que dificulta a participação dos dois na sequência. Camila Morgado, que interpretou Noêmia, também não deve retornar, já que está escalada para Lá na Minha Terra, próxima novela das seis. Completavam o núcleo Débora Bloch, como Verônica, e Carolina Ferraz, como Aléxia, mas a trama envolvendo Cadinho e suas três mulheres não deve ser retomada na continuação.

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