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Cultura

Os ataques racistas contra Kylian Mbappé, segundo Jeffrey Wright

Ator indicado ao Oscar condenou as declarações de senadora

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 17h01
Jogadores de futebol com camisas verde-água e detalhes em azul, branco e vermelho se abraçam em campo, celebrando. Mbappé, com a camisa 107, está no centro, olhando para frente, enquanto outros jogadores o cercam com as mãos em seus ombros e peito. O fundo está desfocado, mostrando a torcida e o campo
Kylian Mbappé comemora o primeiro gol da França na vitória sobre o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Avaliado em cerca de R$ 1,17 bilhão, o atacante do Real Madrid é o jogador mais valioso da seleção francesa, que lidera o ranking dos elencos mais caros do Mundial (Getty/Getty Images)
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Os ataques racistas contra Kylian Mbappé, segundo Jeffrey Wright Priorizar nos meus resultados Google

O ator Jeffrey Wright falou abertamente sobre os ataques racistas sofridos pelo astro do futebol Kylian Mbappé. Após o Paraguai perder para a França na Copa do Mundo, a senadora paraguaia Celeste Amarilla o atacou nas redes sociais, descrevendo-o, entre outras coisas, como “um bruto que não aprendeu a escrever”.

“Olha só essa besteira. Do que ela está falando?! Quer dizer, aqui está um dos maiores jogadores de futebol do mundo. É óbvio para qualquer um que não seja um completo idiota, só de assistir ao homem em campo, o quão importante ele é como jogador, o quão significativas são suas contribuições para este esporte que o mundo ama. E ele também é um ser humano. E ainda assim você tem que ouvir esse absurdo vindo dessas pessoas preguiçosas, egocêntricas e que só pensam em si mesmas, tentando obter algum senso de identidade, algum grau de poder, pensando que podem menosprezá-lo. Elas acham que podem, de alguma forma, diminuir o quão poderoso ele é em campo com a sua estupidez. É simplesmente inacreditável. Sou negro e, para mim, é um termo político. Não é um termo biológico”, disse ele em uma entrevista coletiva durante o Festival de Cinema de Karlovy Vary.

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