Os ataques racistas contra Kylian Mbappé, segundo Jeffrey Wright

O ator Jeffrey Wright falou abertamente sobre os ataques racistas sofridos pelo astro do futebol Kylian Mbappé. Após o Paraguai perder para a França na Copa do Mundo, a senadora paraguaia Celeste Amarilla o atacou nas redes sociais, descrevendo-o, entre outras coisas, como “um bruto que não aprendeu a escrever”.

“Olha só essa besteira. Do que ela está falando?! Quer dizer, aqui está um dos maiores jogadores de futebol do mundo. É óbvio para qualquer um que não seja um completo idiota, só de assistir ao homem em campo, o quão importante ele é como jogador, o quão significativas são suas contribuições para este esporte que o mundo ama. E ele também é um ser humano. E ainda assim você tem que ouvir esse absurdo vindo dessas pessoas preguiçosas, egocêntricas e que só pensam em si mesmas, tentando obter algum senso de identidade, algum grau de poder, pensando que podem menosprezá-lo. Elas acham que podem, de alguma forma, diminuir o quão poderoso ele é em campo com a sua estupidez. É simplesmente inacreditável. Sou negro e, para mim, é um termo político. Não é um termo biológico”, disse ele em uma entrevista coletiva durante o Festival de Cinema de Karlovy Vary.

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