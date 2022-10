Os astros ‘machões’ de Hollywood que apoiam Lula nas eleições

Atualizado em 25 out 2022, 12h48 - Publicado em 25 out 2022, 12h47

Astro de Aquaman (2018) e da série Game of Thrones (2011-2019), Jason Momoa passou a integrar a lista de artistas de Hollywood que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), nas eleições presidenciais disputadas contra Jair Bolsonaro, do PL (Partido Liberal). Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou um print de uma notícia da agência Reuters sobre a liderança do petista nas pesquisas de intenção de votos e adicionou uma legenda com o nome de Lula e diversos símbolos de coração. Além de Momoa, Mark Ruffalo, Danny Glover e Mark Hammil já se manifestaram a favor do ex-presidente.

Eu de boas vendo Stories do Jason Momoa quando de repente, PAAAH, ele falando bem do @LulaOficial com coraçãozinho e tudo ❤️ pic.twitter.com/o4E8n0CoqX — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) October 24, 2022

No começo de setembro, Ruffalo e Glover participaram via chamada de vídeo de um comício do PT com artistas, influenciadores e políticos brasileiros. “Estamos vivendo em um mundo cada vez mais conectado, em especial quando lutamos contra as mudanças climáticas. E o que acontece em cada país em algum sentido afeta a todos. […] Então há uma implicação global na eleição brasileira, que eu peço que vocês considerem”, disse o intérprete de Hulk nos cinemas. Famoso pelos filmes da franquia Máquina Mortífera (1987-1998), estrelada ao lado de Mel Gibson, Danny Glover afirmou no mesmo evento que eleger Lula seria benéfico à proteção e preservação da Amazônia e das pessoas que vivem lá, além de ajudar na luta global pela proteção do clima e os meios de subsistência da classe trabalhadora brasileira. Astro de Star Wars, Mark Hammil se manifestou a favor do petista com um trocadilho referente à saga: “A força é potente com este aqui. Desejando tudo de bom a Lula em sua nobre missão”.