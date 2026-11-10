Os artistas que receberão Prêmio Paulo Gustavo de comissão da Cultura da Câmara

Artistas estarão na Câmara dos Deputados nesta terça-feira para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Paulo Gustavo 2026.

Concedida pela Comissão de Cultura da Casa, a iniciativa reconhece artistas, personalidades e grupos que se destacam por suas contribuições à cultura brasileira por meio do humor, da comédia, das artes circenses e da cultura popular.

Neste ano, Carol Delgado, Clarice Falcão, Clube Dazminina, Fábio Porchat e Marcus Majella serão os homenageados.

A cerimônia acontecerá no Salão Nobre da Câmara, às 15h e será marcada pela entrega de diplomas de menção honrosa em reconhecimento às suas trajetórias e contribuições ao entretenimento e à cultura nacional.

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Na avaliação da deputada Carol Dartora, que preside o colegiado, a premiação é uma forma de reconhecer a importância do humor como expressão artística, cultural e como instrumento de reflexão sobre a sociedade.

“O humor é uma das expressões mais populares e potentes da nossa cultura. Ele provoca o riso, mas também nos faz pensar, questionar e enxergar a realidade por outros ângulos. Ao conceder o Prêmio Paulo Gustavo, a Comissão de Cultura reconhece artistas e grupos que fazem da comédia uma forma de expressão, de criação e de diálogo com a sociedade. É também uma maneira de valorizar os trabalhadores da cultura e reafirmar que o humor, assim como todas as manifestações artísticas, merece reconhecimento e políticas públicas de incentivo”, afirma a deputada do PT.