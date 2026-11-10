Os artistas que receberão Prêmio Paulo Gustavo de comissão da Cultura da Câmara
Colegiado comandado por Carol Dartora homenageia cinco destaques do humor brasileiro
Artistas estarão na Câmara dos Deputados nesta terça-feira para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Paulo Gustavo 2026.
Concedida pela Comissão de Cultura da Casa, a iniciativa reconhece artistas, personalidades e grupos que se destacam por suas contribuições à cultura brasileira por meio do humor, da comédia, das artes circenses e da cultura popular.
Neste ano, Carol Delgado, Clarice Falcão, Clube Dazminina, Fábio Porchat e Marcus Majella serão os homenageados.
A cerimônia acontecerá no Salão Nobre da Câmara, às 15h e será marcada pela entrega de diplomas de menção honrosa em reconhecimento às suas trajetórias e contribuições ao entretenimento e à cultura nacional.
Na avaliação da deputada Carol Dartora, que preside o colegiado, a premiação é uma forma de reconhecer a importância do humor como expressão artística, cultural e como instrumento de reflexão sobre a sociedade.
“O humor é uma das expressões mais populares e potentes da nossa cultura. Ele provoca o riso, mas também nos faz pensar, questionar e enxergar a realidade por outros ângulos. Ao conceder o Prêmio Paulo Gustavo, a Comissão de Cultura reconhece artistas e grupos que fazem da comédia uma forma de expressão, de criação e de diálogo com a sociedade. É também uma maneira de valorizar os trabalhadores da cultura e reafirmar que o humor, assim como todas as manifestações artísticas, merece reconhecimento e políticas públicas de incentivo”, afirma a deputada do PT.