Os artistas que mais faturaram com shows de prefeituras no Paraná

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) publicou nesta semana dados sobre a realização de festas por prefeituras paranaenses no período de 2021 até o final do primeiro semestre de 2026. Fernando e Sorocaba lideram a lista de artistas que mais receberam dinheiro nesse período. Segundo o levantamento, a dupla acumulou cerca de 18,1 milhões de reais em contratações municipais.

Na sequência aparecem Guilherme e Benuto, com 13 milhões de reais, Ana Castela, com 12,6 milhões, Maiara e Maraisa, com 11,2 milhões, e Luan Pereira, com 11,1 milhões. Completam as primeiras posições Leonardo, com 10,6 milhões, Clayton e Romário, com 10,4 milhões, Rio Negro e Solimões e Léo e Raphael, ambos com 9,8 milhões, e Mato Grosso e Mathias, com 9,3 milhões. Antony e Gabriel somaram 9,1 milhões, enquanto Bruno e Barreto, Bruno e Marrone e João Bosco e Vinícius receberam aproximadamente 9 milhões de reais cada.

Ao todo, as prefeituras paranaenses gastaram aproximadamente 1,2 bilhão de reais com shows no período e contrataram 1.158 artistas, entre cantores, duplas e grupos. O valor médio de cada contratação foi de 112,3 mil reais. O maior volume de gastos ocorreu em 2025, quando foram empenhados 403,5 milhões de reais. Os números fazem parte do Painel de Gastos com Eventos Municipais, ferramenta lançada pelo TCE-PR com dados enviados pelas próprias prefeituras.

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