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Cultura

Os artistas cotados para Ministério da Cultura de Lula, segundo jornal

Atualmente a pasta é comandada pela cantora Margareth Menezes, que assumiu o cargo em 2023

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 11h06
Wagner Moura
Wagner Moura (Instagram @theacademy/Reprodução)
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Os artistas cotados para Ministério da Cultura de Lula, segundo jornal Priorize VEJA no Google

A reeleição de Lula (PT) já movimenta os bastidores de Brasília sobre a composição do próximo governo. Entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura estão o ator Wagner Moura, o cantor Chico César e a atriz e deputada federal eleita Maria Marighella (PT). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira, 29. Atualmente, a pasta é comandada pela cantora Margareth Menezes, que assumiu o cargo em 2023, após a recriação do ministério.

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Indicado ao Oscar de melhor ator por O Agente Secreto, Wagner Moura ganhou espaço no debate político durante as eleições deste ano. O ator participou de uma mobilização de profissionais brasileiros do cinema que enviaram uma carta à Academia de Hollywood, com críticas à gestão de Jair Bolsonaro na área cultural e preocupações com uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. Moura também integrou a série Revelando, que reuniu críticas à atuação política da família Bolsonaro. 

Já Chico César presidiu a Fundação Cultural de João Pessoa em 2009 e foi secretário de Cultura da Paraíba entre 2011 e 2014. Durante a campanha, manifestou apoio à reeleição de Lula nas redes sociais. Maria Marighella, por sua vez, foi eleita deputada federal pelo PT da Bahia neste ano. Antes, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador e presidiu a Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura. Apesar das especulações, a permanência de Margareth Menezes ainda é uma possibilidade.

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