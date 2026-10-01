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Cultura

Os amigos escolhidos por João Bosco para a turnê dos 80 anos

Hamilton de Holanda e Tiago Iorc serão convidados do show de estreia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2

Por Lucas Almeida 1 out 2026, 09h32 | Atualizado em 1 out 2026, 10h51
Homem idoso de barba grisalha e boné bege, vestindo suéter azul e branco, segurando um violão, em frente a uma parede azul com quadros e objetos decorativos
João Bosco (Victor Correa/Divulgação)
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Parte da celebração dos 80 anos, João Bosco estreia uma nova turnê nesta sexta-feira, 2, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Na noite de estreia, Hamilton de Holanda e Tiago Iorc sobem ao palco ao lado do artista. “Quando você chega aos oitenta anos, há muita coisa para se lembrar”, afirma Bosco a VEJA sobre as comemorações de aniversário. Em São Paulo, a convidada será Vanessa Moreno.

A turnê começa uma semana depois do lançamento completo de Amigos Novos e Antigos, disco de 17 faixas com regravações da obra de Bosco, cantadas ao lado de convidados como Chico Buarque, Caetano Veloso, Martinho da Vila, Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho.

Os nomes da nova geração que participam do álbum, como Silva e Bruna Black, foram apresentados a Bosco pela filha, Julia Bosco, produtora e diretora artística do disco. Black foi uma das surpresas do processo. “Ela tem uma extensão vocal inacreditável, é quase uma cantora lírica”, conta o violonista.

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Tiago Iorc tem um capítulo à parte. Ele foi assistir a um show de Bosco em São Paulo, em que o compositor recitou o poema Poética I, de Vinicius de Moraes. No dia seguinte, Tiago republicou o poema no Instagram. Bosco perguntou à filha quem era aquele rapaz, e ela lhe mostrou as músicas do cantor. O resultado é Perfeição, parceria de Bosco com o filho, Francisco Bosco, que Iorc canta no disco.

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No palco, Bosco estará ao violão, acompanhado de uma banda com quem tem intimidade: Ricardo Silveira (guitarra), Kiko Freitas (bateria), Guto Wirtti (baixo) e Armando Marçal (percussão). “É um quinteto que está comigo há décadas”, diz o artista. “São pessoas de excelência musical, e vão dar ao espetáculo uma sonoridade de alto nível. ”

Confira as datas da turnê:

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2 de outubro: Qualistage, Rio de Janeiro
9 de outubro: Teatro Bradesco, São Paulo

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15 de outubro: Teatro Bourbon Country, Porto Alegre
16 de outubro: Teatro Guaíra, Curitiba

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