Os 7 melhores livros publicados no Brasil em 2026 — até agora

O seis primeiros meses do ano passaram de forma veloz, acumulando ótimas publicações literárias. Confira, a seguir, uma seleção da equipe de cultura de VEJA com os sete melhores livros de 2026 — até agora.

O que Podemos Saber, de Ian McEwan

No ano de 2119, um pesquisador e professor de literatura especializado no período de 1990 a 2030 está determinado a encontrar um poema perdido do ano de 2014. Assim como diversos manuscritos antigos, o poema desapareceu após uma crise climática gerar uma inundação em grandes proporções. Décadas depois, a importância do poema é posta em xeque por alunos e colegas do professor, que o acompanham nessa jornada. A partir de uma mescla de linhas do tempo, Ian McEwan tece a brilhante reflexão sobre a indissociabilidade do presente e do passado, sobre a preservação da história humana por meio da literatura e a compreensão de um mundo transformado pela tragédia.

A Carne, de Rosa Montero

Grande nome da literatura espanhola contemporânea, a autora de 75 anos por trás do best-seller O Perigo de Estar Lúcida, Rosa Montero se reconhece como uma escritora de personagens peculiares e extravagantes em situações inusitadas. Essa característica é o norte de seu sexto romance publicado no Brasil, intitulado A Carne. Na narrativa, Soledad se vê tomada pela raiva quando seu amante, um homem casado, termina o caso e prioriza a esposa grávida. Para se vingar e causar ciúme no ex, ela contrata um garoto de programa para lhe acompanhar à ópera. Na saída do local, porém, um evento dramático tira todos os envolvidos do eixo. Com um humor mordaz, reviravoltas cruéis e sensualidade de alta voltagem, o livro traz o que há de melhor da escrita da autora.

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João Guimarães Rosa, Biografia, de Leonencio Nossa

Um dos maiores escritores do Brasil, que causa fascínio e desespero em tradutores pelo mundo, Guimarães Rosa ganhou neste ano sua primeira biografia completa, escrita pelo historiador e jornalista Leonencio Nossa, que segue uma linha do tempo desde o nascimento do autor, em Cordisburgo (MG), em 1908, até a sua morte no Rio de Janeiro, em 1967. Com acesso a mais de 2 000 cartas trocadas entre Guimarães e pessoas próximas, Nossa conseguiu traçar o perfil de Rosa e fazer jus ao deslumbramento que existe em torno da singular obra do escritor, marcada pelos clássicos Grande Sertão: Veredas e Sagarana.

Quando os Pássaros Voam para o Sul, de Lisa Ridzén

A premiada autora sueca Lisa Ridzén traz um olhar sensível sobre a longevidade e a solidão em seu livro de estreia, publicado no Brasil pela Record e aclamado internacionalmente por sua delicadeza, sagacidade e empatia com os mais velhos. Aos 84 anos, o protagonista Bo vive uma velhice solitária. A esposa, internada em uma clínica para tratamento de demência, já não lhe faz mais companhia, e o filho, Hans, acredita que a melhor forma de lidar com o próprio pai é tolhendo sua autonomia. Seu companheiro fiel é um cachorro de estimação também idoso, que ameaça deixá-lo por determinação do filho impaciente. O contexto de incerteza é retratado por meio de uma narrativa poética, que transita pelos pontos de vista de alguém em seus últimos dias e de seus cuidadores.

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Onar’82, de José Roberto de Castro Neves

Neste livro, o advogado e jurista brasileiro José Roberto de Castro Neves amarra relações familiares complexas ao fascínio da sociedade brasileira pela seleção de futebol. A trama segue a história do jornalista esportivo Samuel Janowitz, apaixonado pela profissão que, na contramão, não consegue estabelecer um laço profundo com o próprio filho, Daniel. Tudo parece mudar em 1982, ano em que o Brasil foi derrotado pela Itália na Copa do Mundo. Naquele ano, impedido de cobrir o evento por uma questão de saúde, Samuel foi cuidado por Daniel, sendo aquele um dos poucos momentos em que compartilharam durante a vida. Assim, a obra traz à ficção um tema caro à população brasileira, porém pouco explorado em nossa literatura, retratando o futebol como um laço que, curiosamente, pode reforçar o alicerce familiar.

A Cidade e suas Muralhas Incertas, de Haruki Murakami

A nova obra de Murakami no Brasil foi originada de uma novela que o autor japonês escreveu em 1980 para uma revista literária. Insatisfeito com o resultado, ele retornou ao texto 40 anos depois, durante a pandemia de covid-19, quando encontrou a sua melhor versão. A história começa com um casal de adolescentes apaixonado que se separa de forma abrupta, sem despedida e sem explicação possível. A separação deixa marcas profundas no protagonista e narrador não nomeado, que carregará esse amor impossível por décadas. O livro reúne os elementos principais do universo já conhecido do autor: além das várias referências musicais e a presença de gatos — personagens onipresentes em sua obra —, ele transmite nas páginas uma melancolia elegante que flutua entre o mundo real e a fantasia, ao tocar em temas como identidades que mudam ao longo de uma vida, desejos que não se completam e amores imaginários que habitam o limbo entre o que foi e o que poderia ter sido.

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Refúgio do Tempo, de Gueorgui Gospodinov

O psiquiatra geriátrico búlgaro Gaustin descobriu uma tática quase infalível para curar as angústias de seus pacientes com distúrbios de memória: a “clínica do passado”, onde o terapeuta transformou salas de atendimento em décadas específicas da história humana. O sucesso do empreendimento logo despertou a atenção de pessoas saudáveis e governos europeus que ali viram a oportunidade de incitar a crença popular de que o passado — marcado por conservadorismo e nacionalismo, muitas vezes — era melhor de se viver. O refúgio medicinal, então, virou arma política. Vencedor do International Booker Prize de 2023 e trazido ao Brasil em 2026 pela Estação Liberdade, o livro alfineta o uso político de presidentes pelo mundo que sugerem uma volta às raízes como solução para o presente, alertando sobre o perigo de olhar para trás sem senso crítico.

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