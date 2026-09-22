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Cultura

Os 3 livros essenciais do escritor e jornalista Zuenir Ventura

Três obras ajudam a entender a força do imortal da ABL como repórter e intérprete do Brasil

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h31 | Atualizado em 22 set 2026, 10h49
Homem idoso, calvo, com camisa xadrez branca e vermelha, sorri levemente para a câmera, com estantes de livros coloridos ao fundo
Zuenir Ventura (Elza Fiúza/Agência Brasil)
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Poucos jornalistas brasileiros transformaram acontecimentos recentes em livros com tanta força narrativa quanto Zuenir Ventura, que morreu nesta terça-feira, 22 de setembro, aos 95 anos. Ao longo de décadas de carreira, o imortal da Academia Brasileira de Letras combinou reportagem, memória, investigação e análise social para retratar alguns dos momentos mais marcantes do país. Três títulos se destacam nesse percurso: 1968: O Ano que Não Terminou, Cidade Partida e Chico Mendes: Crime e Castigo.

Publicado em 1989, 1968: O Ano que Não Terminou é o ponto de partida mais evidente para conhecer a obra do jornalista. No livro, Zuenir reconstrói um dos anos mais turbulentos da história brasileira, acompanhando a mobilização estudantil, a repressão política e o ambiente que desembocaria no Ato Institucional nº 5, o AI-5, marco do endurecimento da ditadura militar. A narrativa combina pesquisa histórica, testemunho e memória pessoal, fórmula que ajudou a transformar o livro em um clássico da não ficção brasileira. A obra vendeu mais de 300 000 exemplares e também serviu de inspiração para a minissérie Anos Rebeldes (1992), da Globo.

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Em Cidade Partida, lançado em 1994, o foco se desloca para a violência e a desigualdade no Rio de Janeiro. Depois da chacina de Vigário Geral, em 1993, Zuenir acompanhou durante meses o cotidiano da comunidade e registrou, paralelamente, a articulação que daria origem ao movimento Viva Rio. O resultado é um retrato de uma cidade atravessada por contrastes sociais, econômicos e geográficos. O livro conquistou o Prêmio Jabuti de Reportagem em 1995 e consolidou a capacidade do autor de transformar investigação jornalística em narrativa de amplo alcance social.

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Fechando a seleção, Chico Mendes: Crime e Castigo, de 2003, mostra Zuenir voltando ao Acre quinze anos depois do assassinato do líder seringueiro, ocorrido em 1988. O repórter revisita personagens, circunstâncias e consequências do crime para reconstruir não apenas o episódio, mas também as transformações provocadas por ele. A obra é particularmente representativa de seu método: partir de um acontecimento concreto para investigar as estruturas sociais, políticas e humanas que existem por trás da notícia.

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Lidos em conjunto, os três livros formam uma espécie de mapa da reportagem de Zuenir Ventura, que foi figura ativa na defesa dos direitos humanos. 1968 olha para a memória política do país; Cidade Partida, para as fraturas sociais de uma metrópole; e Chico Mendes: Crime e Castigo, para a permanência de um crime na história brasileira. Mais do que registros de época, são exemplos de como o jornalismo pode ultrapassar a urgência da notícia e construir narrativas capazes de permanecer como documentos de seu tempo.

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