Os 3 livros essenciais do escritor e jornalista Zuenir Ventura
Três obras ajudam a entender a força do imortal da ABL como repórter e intérprete do Brasil
Poucos jornalistas brasileiros transformaram acontecimentos recentes em livros com tanta força narrativa quanto Zuenir Ventura, que morreu nesta terça-feira, 22 de setembro, aos 95 anos. Ao longo de décadas de carreira, o imortal da Academia Brasileira de Letras combinou reportagem, memória, investigação e análise social para retratar alguns dos momentos mais marcantes do país. Três títulos se destacam nesse percurso: 1968: O Ano que Não Terminou, Cidade Partida e Chico Mendes: Crime e Castigo.
Publicado em 1989, 1968: O Ano que Não Terminou é o ponto de partida mais evidente para conhecer a obra do jornalista. No livro, Zuenir reconstrói um dos anos mais turbulentos da história brasileira, acompanhando a mobilização estudantil, a repressão política e o ambiente que desembocaria no Ato Institucional nº 5, o AI-5, marco do endurecimento da ditadura militar. A narrativa combina pesquisa histórica, testemunho e memória pessoal, fórmula que ajudou a transformar o livro em um clássico da não ficção brasileira. A obra vendeu mais de 300 000 exemplares e também serviu de inspiração para a minissérie Anos Rebeldes (1992), da Globo.
Em Cidade Partida, lançado em 1994, o foco se desloca para a violência e a desigualdade no Rio de Janeiro. Depois da chacina de Vigário Geral, em 1993, Zuenir acompanhou durante meses o cotidiano da comunidade e registrou, paralelamente, a articulação que daria origem ao movimento Viva Rio. O resultado é um retrato de uma cidade atravessada por contrastes sociais, econômicos e geográficos. O livro conquistou o Prêmio Jabuti de Reportagem em 1995 e consolidou a capacidade do autor de transformar investigação jornalística em narrativa de amplo alcance social.
Fechando a seleção, Chico Mendes: Crime e Castigo, de 2003, mostra Zuenir voltando ao Acre quinze anos depois do assassinato do líder seringueiro, ocorrido em 1988. O repórter revisita personagens, circunstâncias e consequências do crime para reconstruir não apenas o episódio, mas também as transformações provocadas por ele. A obra é particularmente representativa de seu método: partir de um acontecimento concreto para investigar as estruturas sociais, políticas e humanas que existem por trás da notícia.
Lidos em conjunto, os três livros formam uma espécie de mapa da reportagem de Zuenir Ventura, que foi figura ativa na defesa dos direitos humanos. 1968 olha para a memória política do país; Cidade Partida, para as fraturas sociais de uma metrópole; e Chico Mendes: Crime e Castigo, para a permanência de um crime na história brasileira. Mais do que registros de época, são exemplos de como o jornalismo pode ultrapassar a urgência da notícia e construir narrativas capazes de permanecer como documentos de seu tempo.