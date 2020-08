Orquestra Sinfônica Brasileira celebra 80 anos com apresentações virtuais

A Orquestra Sinfônica Brasileira completa 80 anos nesta segunda-feira, 17, e celebrará a data divulgando em seu canal oficial no YouTube uma série de vídeos comemorativos. A instituição havia programado uma temporada especial para este ano, que teve de ser adaptada por causa da pandemia. A OSB é um dos mais tradicionais conjuntos sinfônicos do país. Sua primeira apresentação foi realizada no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, interpretando obras de Beethoven, Weber, Nepomuceno, Wagner e Weinberger.

A série OSB 80 anos, que começa nesta segunda, divulgará seis vídeos diariamente no canal oficial da Orquestra até o dia 22 de agosto. O primeiro será Música Para Fogos de Artifício Reais, de Haendel. Nos quatro vídeos seguintes serão homenageadas as famílias de instrumentos da orquestra: a Percussão, interpretando Bach e Ernesto Nazareth; as Cordas, executando uma obra de Alberto Nepomuceno; Mozart sob os cuidados das Madeiras; e Giovanni Gabrieli ao som dos Metais. Encerrando a série, a orquestra se une novamente para interpretar o célebre trecho do quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria.

A partir de setembro, a OSB inicia uma série em homenagem aos 250 anos de Beethoven, com cinco concertos virtuais. O primeiro vai ao ar no dia 25 de setembro. Em outubro, serão exibidos os concertos da Série Clássica Brasileira, com dez apresentações que vão desde Carlos Gomes a Villa-Lobos, passando por artistas contemporâneos como Rodrigo Cicchelli e João Guilher Ripper.

Quem também comemora aniversário nesta semana é a Orquestra Ouro Preto, que completa 20 anos e terá uma apresentação ao vivo no YouTube oficial da Orquestra, nesta sexta-feira, 21, às 20h30. A apresentação será transmitida diretamente de Belo Horizonte e terá no repertório o rock orquestrado dos Beatles, a musicalidade mineira de Fernando Brant e Milton Nascimento e também as músicas de Alceu Valença.