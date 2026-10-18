Orquestra Filarmônica de Goiás prepara concerto em homenagem a Clarice Lispector

A Orquestra Filarmônica de Goiás prepara uma apresentação especial para marcar os 50 anos da morte da escritora Clarice Lispector, no próximo ano. Serão dois concertos, com participação da pianista Sonia Rubinsky e da atriz Maria Fernanda Cândido.

A iniciativa foi autorizada a captar 1,1 milhão de reais.

Será executada uma obra inédita do compositor João Guilherme Ripper, inspirada em textos de Clarice, que integra música sinfônica, piano e literatura.

Também estão previstos dois concertos didáticos destinados a alunos da rede pública de ensino. Todas as atividades serão gratuitas.