‘Órfãos da Terra’ é eleita melhor novela pelo Emmy Internacional

O Emmy Internacional anunciou nesta segunda-feira, 23, os vencedores da edição de 2020, a 48ª da premiação. Entre os brasileiros, Órfãos da Terra, da dupla Duca Rachid e Thelma Guedes, exibida pela Globo, levou a estatueta na categoria telenovela. A série Ninguém Tá Olhando, com Kéfera e Projota no elenco, da Netflix, venceu como melhor comédia. Além das duas categorias em que saiu vencedor, o Brasil ainda concorria em atuação com Andrea Beltrão e Raphael Logam, com Elis – Viver É Melhor que Sonhar, Refavela 40 e com o programa Canta Comigo.

Em 2019, o Brasil também levou a melhor na disputa por melhor comédia, com a sátira religiosa Se Beber Não Ceie, do canal Porta dos Fundos, mas a Globo acabou sem troféus. No mesmo ano, a emissora ganhou o prêmio de melhor série no Emmy Internacional Kids, com Malhação: Viva a Diferença, de criação do Cao Hamburger.

Confira os principais vencedores

Programa de Arte

Jake And Charice – Japão

Refavela 40 – Brasil

Vertige De La Chute – França (Vencedor)

Why Do We Dance? – Reino Unido

Melhor Atriz

Emma Bading por Play – Alemanha

Andrea Beltrão por Hebe – Brasil

Glenda Jackson por Elizabeth Is Missing – Reino Unido (Vencedora)

Yeo Yann Yann por Invisible Stories – Singapura

Comédia

Back To Life – Reino Unido

Fifty – Israel

Four More Shots Please – Índia

Ninguém Tá Olhando – Brasil (Vencedor)

Filme/Minissérie para TV

L’Effondrement – França

Elis – Viver É Melhor Que Sonhar – Brasil

The Festival Of The Little Gods – Japão

Responsible Child – Reino Unido (Vencedor)

Programa de Entretenimento sem Roteiro

Canta Comigo – Brasil

Folkeopplysningen, Make Lillestrøm Great Again – Noruega

MasterChef Thailand, 3ª temporada – Tailândia

Old People’s Home For 4 Year Olds – Austrália (Vencedor)

Telenovela

Chen Xi Yuan (Love And Destiny) – China

Na Corda Bamba (On Thin Ice) – Portugal

Órfãos da Terra (Orphans Of A Nation) – Brasil (Vencedora)

Pequeña Victoria (Victoria Small) – Argentina

Melhor Ator

Arjun Mathur em Made In Heaven – Índia

Billy Barratt em Responsible Child – Reino Unido (Vencedor)

Guido Caprino em 1994 – Itália

Raphael Logam em Impuros, 2ª temporada – Brasil

Série de Drama

Charité 2 – Alemanha

Criminal: UK – Reino Unido

Delhi Crime – Índia (Vencedor)

El Jardín De Bronce, 2ª Temporada – Argentina