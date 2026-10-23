Onildo revela a Mauro seus planos: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 23/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 181 – dia 23, sexta-feira
Caetana descobre que as promissórias de Tonho foram roubadas de sua casa. Jendal ironiza a carta de amor que Alika escreve para Tonho. Onildo revela a Mauro seus planos de ir para Batanga. Nilo confronta Severino e expulsa o filho de sua casa. Fuad pede para cortejar Belmira. Sebastião se confessa com padre Viriato, e diz que o bebê de Virgínia pode ser seu. Ana Maria revela a Caetana e Januário que Casemiro deixou as terras para Tonho em testamento. Onildo se despede de todos e prepara sua ida para Batanga. Severino exige que Mirinho o ajude. Ana Maria exige que Aderbal mostre o testamento de Casemiro.