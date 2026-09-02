Onildo e Niara se beijam: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 02/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 137 – quarta-feira, 02/09
Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika, a fim de não perder Virgínia. Marta afirma que Diógenes deve reconhecer a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça contar a Fortunato sobre a presença de Carrapato, caso Geralda não se afaste do cangaceiro. Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, e Viriato se irrita. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, e Akin acalma o amigo. Binta leva um representante francês a Batanga, e Jendal se surpreende. Onildo e Niara se beijam. Viriato encontra Carrapato. Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.