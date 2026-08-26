Onildo beija Niara: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 26
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 131 – quarta-feira, 26
Tonho e Alika acreditam que seu encontro estava no destino dos dois. Marta afirma a Dôra que admira a coragem de Maria Helena em fugir com Murilo. Kênia se revolta contra Jendal e Binta, e o rei ordena que Chinua se afaste da princesa. Chega o dia do aniversário de Tonho e Alika. Mirinho provoca Tonho ao presentear Lúcia/Alika, e Omar registra. Salma consola Omar. Onildo beija Niara. Virgínia confessa a Marta que se entregou a Mirinho. Sebastião entrega a foto de Alika para Virgínia.