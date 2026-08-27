É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Onde ver as obras luminosas de Yayoi Kusama no Brasil

Artista japonesa morreu aos 97 anos, e tem instalações permanentes no país

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h03 | Atualizado em 27 ago 2026, 10h04
A artista japonesa Yayoi Kusama na abertura de sua exposição na galeria David Zwirner, em Nova York. Kusama também expõe no CCBB do Rio de Janeiro até 20 de janeiro de 2014
A artista japonesa Yayoi Kusama na abertura de sua exposição na galeria David Zwirner, em Nova York. Kusama também expõe no CCBB do Rio de Janeiro até 20 de janeiro de 2014 (Reuters/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
Onde ver as obras luminosas de Yayoi Kusama no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A artista japonesa de vanguarda Yayoi Kusama, cujas obras baseadas na repetição obsessiva de padrões a tornaram mundialmente famosa, morreu aos 97 anos de idade, em Tóquio.

Alçada ao cenário global como inovadora e prolífica, ela usava as cores e materiais para criar um universo próprio em intervenções e esculturas famosas pelo mundo afora. No Brasil, a explosão visual da artista — marcada pela repetição de padrões e por infinitas bolinhas coloridas — pode ser vista no Instituto Inhotim, na cidade mineira de Brumadinho.

Instalação de autoria de Yayoi Kusama no Museu Hirshhorn, em Washington
Aftermath of Obliteration of Eternity: Instalação de Yayoi Kusama compõe galeria do museu mineiro (Cathy Carver/Divulgação)
Continua após a publicidade

Inaugurada em 2023, a galeria permanente dedicada à japonesa une a obra de Kusama a um prédio arrojado e um jardim extasiante. A galeria reúne dois trabalhos imersivos. Em I’m Here, But Nothing (2000), ela transforma um ambiente doméstico em cenário surreal com luz negra e pontos fluorescentes. Já em Aftermath of Obliteration of Eternity (2009), o espectador é transportado para um universo transcendental de luzes e espelhos. As obra é calcada na filosofia da “auto-­obliteração” proposta por Kusama, que transpõe para seus trabalhos o desejo de pertencer ao universo como um todo.

Continua após a publicidade
Instalação de Yayoi Kusama, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro
I’m Here, But Nothing: instalação de Kusama faz parte do acervo do Inhotim, e já foi exibida no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) (AFP/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA)

Além do espaço exclusivo, o acervo da instituição também conta com a instalação Narcissus Garden, composta por 750 esferas de aço que flutuam sobre um espelho d’água. Instalada na cobertura do Centro de Educação e Cultura Burle Marx, a obra assume diferentes formas à medida em que o vento move as esferas espelhadas.

Siga
Continua após a publicidade
Campo de esferas metálicas brilhantes refletindo o céu azul com nuvens e palmeiras, em um jardim tropical com montanhas verdes ao fundo
As esferas de Kusama: obra reflete a paisagem do Inhotim (Daniela Paoliello/Inhotim/Divulgação)

 

Publicidade
TAGS:
Arte
Artes visuais
Museus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).