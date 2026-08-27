Onde ver as obras luminosas de Yayoi Kusama no Brasil

A artista japonesa de vanguarda Yayoi Kusama, cujas obras baseadas na repetição obsessiva de padrões a tornaram mundialmente famosa, morreu aos 97 anos de idade, em Tóquio.

Alçada ao cenário global como inovadora e prolífica, ela usava as cores e materiais para criar um universo próprio em intervenções e esculturas famosas pelo mundo afora. No Brasil, a explosão visual da artista — marcada pela repetição de padrões e por infinitas bolinhas coloridas — pode ser vista no Instituto Inhotim, na cidade mineira de Brumadinho.

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Inaugurada em 2023, a galeria permanente dedicada à japonesa une a obra de Kusama a um prédio arrojado e um jardim extasiante. A galeria reúne dois trabalhos imersivos. Em I’m Here, But Nothing (2000), ela transforma um ambiente doméstico em cenário surreal com luz negra e pontos fluorescentes. Já em Aftermath of Obliteration of Eternity (2009), o espectador é transportado para um universo transcendental de luzes e espelhos. As obra é calcada na filosofia da “auto-­obliteração” proposta por Kusama, que transpõe para seus trabalhos o desejo de pertencer ao universo como um todo.

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Além do espaço exclusivo, o acervo da instituição também conta com a instalação Narcissus Garden, composta por 750 esferas de aço que flutuam sobre um espelho d’água. Instalada na cobertura do Centro de Educação e Cultura Burle Marx, a obra assume diferentes formas à medida em que o vento move as esferas espelhadas.

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