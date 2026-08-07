Ranking dos nove filmes do Homem-Aranha, do melhor ao pior

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Homem-Aranha: Um Novo Dia

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Sucesso de bilheteria ao redor do globo, Homem-Aranha: Um Novo Dia conseguiu acumular mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria em menos de uma semana e, agora, marcha rumo ao segundo bilhão. Arrecadação e qualidade, contudo, nem sempre andam de mãos dadas. Saiba como o filme se compara às outras aventuras do herói:

9. O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014)

Pouco antes do estúdio Sony enfim ceder os direitos do herói aracnídeo ao Universo Cinematográfico Marvel, veio à tona mais uma tentativa de estabelecer Andrew Garfield como rosto de uma franquia independente — e o cinema contemporâneo seria muito diferente caso o resultado fosse bom. Em vez disso, um vilão altamente caricato vivido por Jamie Foxx e efeitos especiais datados garantiram que o desempenho do longa fosse insatisfatório. Nem um dos momentos mais impactantes de toda a saga — o triste fim de Gwen Stacy (Emma Stone) — foi suficiente para salvar o projeto.

8. O Espetacular Homem-Aranha (2012)

A breve passagem de Andrew Garfield pelo papel começou com alguns elementos fortes: o carisma do ator e sua química latente com Emma Stone. Infelizmente, não havia muito além disso. A direção de Marc Webb era muito menos inventiva do que a de Sam Raimi e o vilão da vez era absolutamente esquecível — quem lembra que o Lagarto é um mutante ameaçador, e não um simples réptil de estimação?

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7. Homem-Aranha 3 (2007)

A conclusão da trilogia dirigida pelo brilhante Sam Raimi foi frustrante. Longe de ser atroz por completo, o longa ainda tem floreios típicos do cineasta, mas muitos deles dividem opinião — especialmente o breve momento da trama em que Peter Parker adota uma franja estilo emo e destrata todos ao seu redor, sob a influência de Venom. Para além disso, o filme é estufado e tem vilões demais.

6. Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)

Peter Parker é, claro, o amigo da vizinhança — e a tal vizinhança fica sempre em Nova York. A segunda aventura protagonizada por Tom Holland, porém, ignorou tal elemento chave e levou o herói em uma viagem para a Europa. A premissa é batida e faz pensar em filmes infantojuvenis como Lizzie McGuire – Um Sonho Popstar (2003). Não só, o resultado tem pouca imaginação na hora de aproveitar suas locações.

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5. Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

Enfim introduzido ao Universo Cinematográfico Marvel, o herói foi repaginado com forte inspiração no cinema de John Hughes, cineasta por trás dos clássicos Gatinhas e Gatões (1984), Clube dos Cinco (1985) e Curtindo a Vida Adoidado (1986). A estratégia foi um grande acerto e afastou o menino-aranha da seriedade acachapante de outros títulos da franquia, além de estabelecer bem a índole do jovem e seus laços com MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), que o acompanham até hoje.

4. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)

Mais apoteótica das provações impostas sobre Peter Parker, o longa o mostra transformado em alvo de uma farsa elaborada por Mysterio (Jake Gyllenhaal) para convencer o mundo de que o herói é, na verdade, um assassino. Para solucionar o imbróglio, Parker recorre à ajuda do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), mas o feitiço dá errado e causa uma fenda dimensional que proporciona o encontro entre Holland, Maguire e Garfield. A reunião do trio levou o público à loucura e encheu salas de exibição ao redor do mundo, desempenho essencial para a retomada do cinema após a pandemia de Covid-19.

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3. Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026)

Enfim adulto, o Peter Parker de Tom Holland vive solitário e observa seus entes queridos à distância, até que seu corpo passa por mutações que mostram que há algo de errado em seu cotidiano. Quando uma ameaça misteriosa passa a controlar as mentes de civis diversos em Nova York, ele é forçado a entrar em uma aventura que o leva à autoaceitação e, principalmente, ao amadurecimento. A trama finca os pés no chão após os excessos de Sem Volta Para Casa e oferece o melhor palanque para os talentos de Holland, além de suas interações mais marcantes com um antagonista.

2. Homem-Aranha (2002)

O filme que começou tudo é uma obra-prima do cinema de gênero e é essencial para compreender como os quadrinhos se tornaram um fenômeno bilionário no século XXI. Graças à visão de Sam Raimi, Peter Parker passou pela descoberta de seus poderes com muito estilo, em sequências encantadoras que vão desde seu malabarismo no pátio da escola (visto na imagem acima) até seu primeiro beijo com a amada Mary Jane (Kirsten Dunst), selado de ponta-cabeça. No elenco, brilha também Willem Dafoe como o icônico Duende Verde.

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1. Homem-Aranha 2 (2004)

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o que Raimi compreendeu após o sucesso estrondoso do primeiro filme da saga. A sequência intensifica a ação conforme Parker enfrenta o Doutor Octopus (Alfred Molina), mas jamais esquece de conectar os atos de heroísmo do protagonista à sua subjetividade ou ao cotidiano da cidade. Dentre os momentos repletos de magia, destaca-se a cena em que um trem desgovernado só pode ser parado pelo herói. Já a instável vida financeira e as turbulências amorosas do protagonista garantem que ele seja mais humano que quase todos os outros rapazes superpoderosos já retratados no cinema.

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