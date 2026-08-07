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Cultura

Ranking dos nove filmes do Homem-Aranha, do melhor ao pior

Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland fizeram do herói o mais rentável (e elogiado) do cinema

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h48
TRIO INFALÍVEL - Garfield (à esq.), Holland e Maguire: os atores somam bilhões de dólares em bilheteria
TRIO INFALÍVEL - Garfield (à esq.), Holland e Maguire: os atores somam bilhões de dólares em bilheteria (Marvel Studios/Sony Pictures/.)
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Sucesso de bilheteria ao redor do globo, Homem-Aranha: Um Novo Dia conseguiu acumular mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria em menos de uma semana e, agora, marcha rumo ao segundo bilhão. Arrecadação e qualidade, contudo, nem sempre andam de mãos dadas. Saiba como o filme se compara às outras aventuras do herói:

9. O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014)

O Homem-Aranha, em seu traje vermelho e azul com teias, está ao lado de um homem negro de óculos, bigode e camisa cinza, que olha para a direita com expressão séria
PULO EM FALSO: Vilão caricato vivido por Jamie Foxx é um dos problemas do filme (//Reprodução)

Pouco antes do estúdio Sony enfim ceder os direitos do herói aracnídeo ao Universo Cinematográfico Marvel, veio à tona mais uma tentativa de estabelecer Andrew Garfield como rosto de uma franquia independente — e o cinema contemporâneo seria muito diferente caso o resultado fosse bom. Em vez disso, um vilão altamente caricato vivido por Jamie Foxx e efeitos especiais datados garantiram que o desempenho do longa fosse insatisfatório. Nem um dos momentos mais impactantes de toda a saga — o triste fim de Gwen Stacy (Emma Stone) — foi suficiente para salvar o projeto.

8. O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Uma mulher loira de coque e casaco listrado cinza olha para um homem sem camisa, com ferimentos e arranhões no peito e ombro, em um quarto escuro
SUPER-ROMANCE: Emma Stone e Andrew Garfield compensavam roteiro fraco com química de sobra (//Reprodução)

A breve passagem de Andrew Garfield pelo papel começou com alguns elementos fortes: o carisma do ator e sua química latente com Emma Stone. Infelizmente, não havia muito além disso. A direção de Marc Webb era muito menos inventiva do que a de Sam Raimi e o vilão da vez era absolutamente esquecível — quem lembra que o Lagarto é um mutante ameaçador, e não um simples réptil de estimação?

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7. Homem-Aranha 3 (2007)

Homem-Aranha, em seu traje vermelho e azul, está preso a uma prancha de madeira, sendo arrastado por Venom, em seu traje preto, que puxa correntes em um cenário escuro
DOIS É DEMAIS: introdução de Venom resultou em filme estufado e errático (//Reprodução)

A conclusão da trilogia dirigida pelo brilhante Sam Raimi foi frustrante. Longe de ser atroz por completo, o longa ainda tem floreios típicos do cineasta, mas muitos deles dividem opinião — especialmente o breve momento da trama em que Peter Parker adota uma franja estilo emo e destrata todos ao seu redor, sob a influência de Venom. Para além disso, o filme é estufado e tem vilões demais.

6. Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)

Zendaya e Tom Holland se beijando em uma ponte, com um carro capotado ao fundo e a silhueta de uma cidade distante
INTERCÂMBIO: única aventura do personagem fora de Nova York deixa a desejar (//Reprodução)

Peter Parker é, claro, o amigo da vizinhança — e a tal vizinhança fica sempre em Nova York. A segunda aventura protagonizada por Tom Holland, porém, ignorou tal elemento chave e levou o herói em uma viagem para a Europa. A premissa é batida e faz pensar em filmes infantojuvenis como Lizzie McGuire – Um Sonho Popstar (2003). Não só, o resultado tem pouca imaginação na hora de aproveitar suas locações.

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5. Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

Jovem de cabelo castanho e óculos de proteção transparente, vestindo avental e luvas azuis, olha atentamente para a direita em um laboratório de química. Ao fundo, outros estudantes e equipamentos de laboratório desfocados.
PRIMEIROS PASSOS: introdução ao Universo Cinematográfico Marvel teve inspiração oitentista (//Reprodução)

Enfim introduzido ao Universo Cinematográfico Marvel, o herói foi repaginado com forte inspiração no cinema de John Hughes, cineasta por trás dos clássicos Gatinhas e Gatões (1984), Clube dos Cinco (1985) e Curtindo a Vida Adoidado (1986). A estratégia foi um grande acerto e afastou o menino-aranha da seriedade acachapante de outros títulos da franquia, além de estabelecer bem a índole do jovem e seus laços com MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), que o acompanham até hoje.

4. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)

TRIO INFALÍVEL - Garfield (à esq.), Holland e Maguire: os atores somam bilhões de dólares em bilheteria
TRIO INFALÍVEL - Garfield (à esq.), Holland e Maguire: os atores somam bilhões de dólares em bilheteria (Marvel Studios/Sony Pictures/.)

Mais apoteótica das provações impostas sobre Peter Parker, o longa o mostra transformado em alvo de uma farsa elaborada por Mysterio (Jake Gyllenhaal) para convencer o mundo de que o herói é, na verdade, um assassino. Para solucionar o imbróglio, Parker recorre à ajuda do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), mas o feitiço dá errado e causa uma fenda dimensional que proporciona o encontro entre Holland, Maguire e Garfield. A reunião do trio levou o público à loucura e encheu salas de exibição ao redor do mundo, desempenho essencial para a retomada do cinema após a pandemia de Covid-19.

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3. Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026)

Homem jovem de cabelo escuro e encaracolado, vestindo regata preta, olhando para a esquerda com expressão séria. Ele está em um ambiente escuro e bagunçado, com teias de aranha e equipamentos eletrônicos, incluindo monitores de computador com mapas e dados
AMADURECIDO: já adulto, Holland ganha seu melhor enredo (Marvel/Divulgação)

Enfim adulto, o Peter Parker de Tom Holland vive solitário e observa seus entes queridos à distância, até que seu corpo passa por mutações que mostram que há algo de errado em seu cotidiano. Quando uma ameaça misteriosa passa a controlar as mentes de civis diversos em Nova York, ele é forçado a entrar em uma aventura que o leva à autoaceitação e, principalmente, ao amadurecimento. A trama finca os pés no chão após os excessos de Sem Volta Para Casa e oferece o melhor palanque para os talentos de Holland, além de suas interações mais marcantes com um antagonista.

2. Homem-Aranha (2002)

Peter Parker e Mary Jane Watson em uma lanchonete escolar, ambos com expressões de surpresa e apreensão. Peter, à esquerda, veste uma camiseta azul escura e tem os olhos arregalados. Mary Jane, à direita, usa uma blusa rosa com estampa floral e parece assustada. Em primeiro plano, uma bandeja com um sanduíche, uma maçã e uma tigela de gelatina verde sobre uma caixa de leite.
JOVENS PRODÍGIOS: Maguire e Kirsten Dunst esbanjam frescor no original (//Reprodução)

O filme que começou tudo é uma obra-prima do cinema de gênero e é essencial para compreender como os quadrinhos se tornaram um fenômeno bilionário no século XXI. Graças à visão de Sam Raimi, Peter Parker passou pela descoberta de seus poderes com muito estilo, em sequências encantadoras que vão desde seu malabarismo no pátio da escola (visto na imagem acima) até seu primeiro beijo com a amada Mary Jane (Kirsten Dunst), selado de ponta-cabeça. No elenco, brilha também Willem Dafoe como o icônico Duende Verde.

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1. Homem-Aranha 2 (2004)

Homem-Aranha em seu traje vermelho e azul com teias pretas, sendo segurado por dois homens com expressões preocupadas, dentro de um metrô
SEQUÊNCIA BOMBÁSTICA: nenhuma cena supera a façanha de Peter Parker contra trem desgovernado (//Reprodução)

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o que Raimi compreendeu após o sucesso estrondoso do primeiro filme da saga.  A sequência intensifica a ação conforme Parker enfrenta o Doutor Octopus (Alfred Molina), mas jamais esquece de conectar os atos de heroísmo do protagonista à sua subjetividade ou ao cotidiano da cidade. Dentre os momentos repletos de magia, destaca-se a cena em que um trem desgovernado só pode ser parado pelo herói. Já a instável vida financeira e as turbulências amorosas do protagonista garantem que ele seja mais humano que quase todos os outros rapazes superpoderosos já retratados no cinema.

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