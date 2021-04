Onde assistir aos vencedores do Oscar 2021 no streaming

A 93ª cerimônia do Oscar foi marcada pela grande diversidade na entrega das estatuetas e pelo tom mais sério decorrente do contexto pandêmico em que o mundo se encontra. Em decorrência das medidas de isolamento social, diversos filmes vencedores já estão disponíveis no streaming. Mas, o grande filme da noite, Nomadland, que venceu as categorias de melhor filme, melhor direção e melhor atriz, bem como Bela Vingança, Minari – Em Busca da Felicidade e Judas e o Messias Negro, que foram indicados nas categorias principais da noite, ainda não chegaram ao streaming. Confira a seguir como assistir os vencedores no streaming:

Meu Pai

Vencedor nas categorias: roteiro adaptado e melhor ator (Anthony Hopkins)

Onde assistir: Now e Belas Artes À La Carte

A Voz Suprema do Blues

Vencedor nas categorias: maquiagem e penteado, e figurino

Onde assistir: Netflix

O Som do Silêncio

Vencedor nas categorias: edição de som e montagem

Onde assistir: Amazon Prime Video

Mank

Vencedor nas categorias: design de produção e fotografia

Onde assistir: Netflix

Druk – Mais uma Rodada

Vencedor na categoria: filme internacional (Dinamarca)

Onde assistir: Now e plataformas de compra e aluguel de filmes (iTunes e Google Play)

Soul

Vencedor nas categorias: animação e trilha sonora original

Onde assistir: Disney+

Professor Polvo

Vencedor na categoria: documentário

Onde assistir: Netflix

Tenet

Vencedor na categoria: efeitos visuais

Onde assistir: Now e plataformas de compra e aluguel de filmes (iTunes, Google Play, Microsoft e Locke)

Dois Estranhos

Vencedor na categoria: curta em live-action

Onde assistir: Netflix

Se Algo Acontecer… Te Amo

Vencedor na categoria: curta de animação

Onde assistir: Netflix

Colette

Vencedor na categoria: documentário curta-metragem

Onde assistir: YouTube