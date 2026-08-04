Omar presenteia Alika: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 4
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 112 – terça-feira, 4
Omar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal, e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo. Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal. Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder. Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika, e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.