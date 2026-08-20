Omar beija Alika: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 20
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 126 – quinta-feira, 20
Alika deduz que alguém tirou uma foto dela, e Tonho acredita que foi uma coincidência. Viriato descobre uma carta da mãe de Ritinha entre os pertences de Belmira. Salma desconfia de Fuad, que olha com interesse para Belmira. Dôra e Bartô recebem Carmen e Murilo na festa das bodas de Marta e Diógenes. Carmen se interessa por Adônis, e Geralda não gosta. Fortunato agride Maria Helena ao perceber a presença de Murilo, e Manoel se desespera. Fortunato tranca Maria Helena em seu quarto, e Manoel e Dôra a ajudam. Sebastião garante a Virgínia que conseguiu a foto de Alika. Kênia tenta enviar suas joias aos rebeldes, mas Pascoal intercepta o esquema. Omar se declara para Alika e a beija.