Omar ameaça Jendal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 09/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 169 – dia 9, sexta-feira
Kênia afirma a Akin, Ladisa e Dumi que agora tem uma nova família. Dumi e Kênia se amam. Sebastião sofre as consequências de sua delação na pensão de Geralda. Jendal garante a Mirinho e sua família que se vingará de Alika. Mirinho tem um surto de raiva e confessa a Virgínia que nunca a amou. Graça aconselha Virgínia a não confrontar Mirinho. Pascoal e Binta descobrem que os rebeldes libertaram Kênia e Dumi. Omar confidencia a Tonho que não fugirá sem atacar Jendal. Binta ordena que toda a população de Batanga integra seu exército, e Chinua alerta Akin, Dumi, Ladisa e Kênia. Omar ameaça Jendal.