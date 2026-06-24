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Cultura

Oito brasileiros são convidados pela Academia do Oscar a votar na premiação

Lista anual de selecionados foi divulgada nesta quarta-feira, 24, e contempla profissionais como Adolpho Veloso, Gabriel Domingues e Marcelo Caetano

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h23 | Atualizado em 24 jun 2026, 16h25
Wagner Moura no Oscar -
Wagner Moura no Oscar -  (Reprodução/Getty Images)
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Oito brasileiros são convidados pela Academia do Oscar a votar na premiação Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, 24, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de 529 profissionais do audiovisual convidados a votar na premiação mais importante do cinema, o Oscar. Dentro do lote, oito dos selecionados chamam atenção pela nacionalidade brasileira. Saiba quem são:

  • Adolpho Veloso – Diretor de fotografia de Sonhos de Trem (2025)
  • Bernardo Uzeda – Engenheiro de som de As Boas Maneiras (2017)
  • Eduardo Serrano – Editor de O Agente Secreto (2025)
  • Gabriel Domingues – Diretor de elenco de O Agente Secreto (2025)
  • Marcelo Caetano – Diretor de Baby (2024)
  • Matheus Farias – Editor de O Agente Secreto (2025)
  • Rita Azevedo – Figurinista de O Agente Secreto (2025)
  • Thales Junqueira – Diretor de arte de O Agente Secreto (2025)

Dos novatos, dois foram indicados ao Oscar em 2026. Adolpho Veloso concorreu à categoria de fotografia e perdeu para Autumn Durald Arkapaw, de Pecadores, enquanto Gabriel Domingues foi desbancado na categoria de direção de elenco por Cassandra Kulukundis, de Uma Batalha Após a Outra. Wagner Moura, por sua vez, já vota na premiação desde 2021, enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho tem a honraria desde 2017.

Cerca de 70 brasileiros votam no Oscar, incluindo nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Walter Salles. Confira quem mais já integrava o corpo de mais de 10 000 votantes:

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  • Adriano Goldman (diretor de fotografia)
  • Alê Abreu (diretor e animador)
  • Alice Braga (atriz)
  • Andrea Barata Ribeiro (produtora)
  • Anita Rocha da Silveira (diretora)
  • Anna Muylaert (diretora)
  • Anna Van Steen (maquiadora)
  • Antonio Pinto (compositor)
  • Bruno Barreto (diretor)
  • Carlos Saldanha (diretor e animador)
  • Carlos Segundo (diretor)
  • Carolina Markowicz (diretora)
  • Claudia Kopke (figurinista)
  • Daniel Filho (diretor)
  • Daniel Rezende (montador)
  • Daniela Thomas (diretora)
  • Emilio Domingos (documentarista)
  • Fabiano Gullane (produtor)
  • Felipe Lacerda (montador)
  • Fernanda Montenegro (atriz)
  • Fernanda Torres (atriz)
  • Fernando de Goes (produção e tecnologia)
  • Fernando Meirelles (diretor)
  • Gabriel Mascaro (diretor)
  • Helena Solberg (diretora)
  • Heloísa Passos (diretora)
  • Ilda Santiago (curadora)
  • Jefferson De (diretor)
  • João Atala (documentarista)
  • João Moreira Salles (documentarista)
  • Jorge Bodanzky (diretor)
  • José Joffily (diretor)
  • José Padilha (diretor)
  • Juliana Rojas (diretora)
  • Karen Akerman (editora e produtora)
  • Karen Harley (montadora)
  • Karim Aïnouz (diretor)
  • Kleber Mendonça Filho (diretor)
  • Laís Bodanzky (diretora)
  • Lula Carvalho (diretor de fotografia)
  • Maeve Jinkings (atriz)
  • Marcelo Zarvos (compositor)
  • Maria Augusta Ramos (documentarista)
  • Mauricio Osaki (diretor)
  • Mauricio Zacharia (roteirista)
  • Paula Barreto (produtora)
  • Pedro Kos (documentarista)
  • Petra Costa (documentarista)
  • Plínio Profeta (músico)
  • Renata de Almeida Magalhães (produtora)
  • Renato dos Anjos (supervisor de animação)
  • Rodrigo Santoro (ator)
  • Rodrigo Teixeira (produtor)
  • Sônia Braga (atriz)
  • Sérgio Mendes (compositor)
  • Selton Mello (ator)
  • Tatiana Leite (produtora)
  • Vânia Catani (produtora)
  • Vera Blasi (roteirista)
  • Waldir Xavier (engenheiro de som)
  • Walter Salles (diretor)
  • Wagner Moura (ator)

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