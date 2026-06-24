Oito brasileiros são convidados pela Academia do Oscar a votar na premiação
Lista anual de selecionados foi divulgada nesta quarta-feira, 24, e contempla profissionais como Adolpho Veloso, Gabriel Domingues e Marcelo Caetano
Nesta quarta-feira, 24, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de 529 profissionais do audiovisual convidados a votar na premiação mais importante do cinema, o Oscar. Dentro do lote, oito dos selecionados chamam atenção pela nacionalidade brasileira. Saiba quem são:
- Adolpho Veloso – Diretor de fotografia de Sonhos de Trem (2025)
- Bernardo Uzeda – Engenheiro de som de As Boas Maneiras (2017)
- Eduardo Serrano – Editor de O Agente Secreto (2025)
- Gabriel Domingues – Diretor de elenco de O Agente Secreto (2025)
- Marcelo Caetano – Diretor de Baby (2024)
- Matheus Farias – Editor de O Agente Secreto (2025)
- Rita Azevedo – Figurinista de O Agente Secreto (2025)
- Thales Junqueira – Diretor de arte de O Agente Secreto (2025)
Dos novatos, dois foram indicados ao Oscar em 2026. Adolpho Veloso concorreu à categoria de fotografia e perdeu para Autumn Durald Arkapaw, de Pecadores, enquanto Gabriel Domingues foi desbancado na categoria de direção de elenco por Cassandra Kulukundis, de Uma Batalha Após a Outra. Wagner Moura, por sua vez, já vota na premiação desde 2021, enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho tem a honraria desde 2017.
Cerca de 70 brasileiros votam no Oscar, incluindo nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Walter Salles. Confira quem mais já integrava o corpo de mais de 10 000 votantes:
- Adriano Goldman (diretor de fotografia)
- Alê Abreu (diretor e animador)
- Alice Braga (atriz)
- Andrea Barata Ribeiro (produtora)
- Anita Rocha da Silveira (diretora)
- Anna Muylaert (diretora)
- Anna Van Steen (maquiadora)
- Antonio Pinto (compositor)
- Bruno Barreto (diretor)
- Carlos Saldanha (diretor e animador)
- Carlos Segundo (diretor)
- Carolina Markowicz (diretora)
- Claudia Kopke (figurinista)
- Daniel Filho (diretor)
- Daniel Rezende (montador)
- Daniela Thomas (diretora)
- Emilio Domingos (documentarista)
- Fabiano Gullane (produtor)
- Felipe Lacerda (montador)
- Fernanda Montenegro (atriz)
- Fernanda Torres (atriz)
- Fernando de Goes (produção e tecnologia)
- Fernando Meirelles (diretor)
- Gabriel Mascaro (diretor)
- Helena Solberg (diretora)
- Heloísa Passos (diretora)
- Ilda Santiago (curadora)
- Jefferson De (diretor)
- João Atala (documentarista)
- João Moreira Salles (documentarista)
- Jorge Bodanzky (diretor)
- José Joffily (diretor)
- José Padilha (diretor)
- Juliana Rojas (diretora)
- Karen Akerman (editora e produtora)
- Karen Harley (montadora)
- Karim Aïnouz (diretor)
- Kleber Mendonça Filho (diretor)
- Laís Bodanzky (diretora)
- Lula Carvalho (diretor de fotografia)
- Maeve Jinkings (atriz)
- Marcelo Zarvos (compositor)
- Maria Augusta Ramos (documentarista)
- Mauricio Osaki (diretor)
- Mauricio Zacharia (roteirista)
- Paula Barreto (produtora)
- Pedro Kos (documentarista)
- Petra Costa (documentarista)
- Plínio Profeta (músico)
- Renata de Almeida Magalhães (produtora)
- Renato dos Anjos (supervisor de animação)
- Rodrigo Santoro (ator)
- Rodrigo Teixeira (produtor)
- Sônia Braga (atriz)
- Sérgio Mendes (compositor)
- Selton Mello (ator)
- Tatiana Leite (produtora)
- Vânia Catani (produtora)
- Vera Blasi (roteirista)
- Waldir Xavier (engenheiro de som)
- Walter Salles (diretor)
- Wagner Moura (ator)
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