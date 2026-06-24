Oito brasileiros são convidados pela Academia do Oscar a votar na premiação

Nesta quarta-feira, 24, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de 529 profissionais do audiovisual convidados a votar na premiação mais importante do cinema, o Oscar. Dentro do lote, oito dos selecionados chamam atenção pela nacionalidade brasileira. Saiba quem são:

Adolpho Veloso – Diretor de fotografia de Sonhos de Trem (2025)

Bernardo Uzeda – Engenheiro de som de As Boas Maneiras (2017)

Eduardo Serrano – Editor de O Agente Secreto (2025)

Gabriel Domingues – Diretor de elenco de O Agente Secreto (2025)

Marcelo Caetano – Diretor de Baby (2024)

Matheus Farias – Editor de O Agente Secreto (2025)

Rita Azevedo – Figurinista de O Agente Secreto (2025)

Thales Junqueira – Diretor de arte de O Agente Secreto (2025)

Dos novatos, dois foram indicados ao Oscar em 2026. Adolpho Veloso concorreu à categoria de fotografia e perdeu para Autumn Durald Arkapaw, de Pecadores, enquanto Gabriel Domingues foi desbancado na categoria de direção de elenco por Cassandra Kulukundis, de Uma Batalha Após a Outra. Wagner Moura, por sua vez, já vota na premiação desde 2021, enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho tem a honraria desde 2017.

Cerca de 70 brasileiros votam no Oscar, incluindo nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Walter Salles. Confira quem mais já integrava o corpo de mais de 10 000 votantes:

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Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carlos Segundo (diretor)

Carolina Markowicz (diretora)

Claudia Kopke (figurinista)

Daniel Filho (diretor)

Daniel Rezende (montador)

Daniela Thomas (diretora)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernanda Torres (atriz)

Fernando de Goes (produção e tecnologia)

Fernando Meirelles (diretor)

Gabriel Mascaro (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

Jorge Bodanzky (diretor)

José Joffily (diretor)

José Padilha (diretor)

Juliana Rojas (diretora)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Maeve Jinkings (atriz)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Plínio Profeta (músico)

Renata de Almeida Magalhães (produtora)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sônia Braga (atriz)

Sérgio Mendes (compositor)

Selton Mello (ator)

Tatiana Leite (produtora)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

Wagner Moura (ator)

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