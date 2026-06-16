Ódio a Trump ajudou Ian McKellen a encarnar Magneto em novo ‘Vingadores’

Durante entrevista em um festival de cinema em Roma, o ator Ian McKellen revelou um truque que o ajudou nos bastidores de Vingadores: Doutor Destino, previsto para chegar a cinemas ao redor do mundo em 18 de dezembro. Durante uma cena em que seu personagem, Magneto, causa ampla destruição, o veterano foi orientado pelos diretores Joe e Anthony Russo a demonstrar mais fúria e soube o que imaginar: “Eles me disseram que eu devia demonstrar ódio ao que estava destroçando, então gritei ‘Mar-a-Lago'”!

Mar-a-Lago se trata de um resort luxuoso em Palm Beach, na Flórida, do qual o presidente americano Donald Trump é dono desde 1985. O estabelecimento é frequentemente visitado pelo republicano e já foi até utilizado para reuniões governamentais.

Ian McKellen é crítico ferrenho de Trump desde seu primeiro mandato. Em 2017, o ator — que é abertamente gay desde 1988 — manifestou descontentamento com a postura do governo americano em relação aos direitos LGBT+: “O movimento gay começou nos Estados Unidos. Começou em São Francisco. Começou no Bar Stonewall, em Nova York, na cidade em que Donald Trump nasceu e prosperou”. Desde então, McKellen tem continuado a ser franco sobre o próprio posicionamento político.

Em Vingadores: Doutor Destino, ele volta a interpretar Magneto após ficar afastado do papel por 12 anos, desde X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014). Na nova aventura, heróis de três universos distintos juntam forças para combater o vilão que dá título ao filme. Além de McKellen, membros do elenco original da saga X-Men darão as caras, como Patrick Stewart, Alan Cumming e Rebecca Romijn.

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