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Cultura

Obras de Renoir avaliadas em 53 milhões de reais são roubadas de museu na França

Outras duas obras do museu criado pelo pintor ainda foram abandonadas pelos assaltantes durante a fuga

Por Ana Rita Fernandes 8 set 2026, 14h10
Dois policiais, um caminhando e outro parado, próximos a um carro da polícia municipal branco com detalhes azuis e vermelhos. Ao fundo, um portão de ferro verde e uma placa verde com a inscrição Musée Renoir e uma seta indicando entrée parking
Policiais isolam entrada do Musee Renoir após roubo de obras de arte, em Cagnes-sur-Mer. 8/9/2026 (VALERY HACHE/AFP)
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Nesta terça-feira, 8, um museu localizado no sul da França e dedicado ao impressionista Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) foi invadido por dois ladrões e teve duas obras de arte roubadas: Retrato de Madame Colonna Romano (1910) e Jeune fille au puits (1886), apesar de a tentativa inicial ter sido a de roubar quatro obras, mas duas ficaram pelo caminho na fuga.

Segundo a agência de notícias AFP, o prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, disse que o valor estimado das quatro obras visadas pelos ladrões é de 9 milhões de euros – aproximadamente R$ 53 milhões.

O museu, criado em 1960, fica na antiga mansão do pintor, em Cagnes-sur-Mer, próximo a Nice, onde ele faleceu em 1919. Segundo a Reuters, o acervo exposto conta com 13 pinturas de Renoir, 40 esculturas, fotografias e mais.

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Masson ainda disse que o alarme do museu foi acionado às 5h48 da França e, após cinco minutos, a polícia municipal chegou ao local e ainda conseguiu perseguir os ladrões. “Identificados pelas câmeras de segurança da cidade, os dois indivíduos fugiram, abandonando uma das pinturas roubadas”, disse o prefeito em uma nota.

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A informação foi corrigida posteriormente e foi confirmado que não uma, mas duas obras foram deixadas para trás pelos ladrões no jardim do museu. Além das telas, duas bolsas que pertenceriam aos criminosos também foram abandonadas.

O prefeito ainda disse que a polícia municipal e nacional estão unindo forças na busca pelos ladrões, que portavam “uma faca elétrica e uma serra” ao invadirem os jardins, e a investigação segue em andamento.

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