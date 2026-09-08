Obras de Renoir avaliadas em 53 milhões de reais são roubadas de museu na França

Nesta terça-feira, 8, um museu localizado no sul da França e dedicado ao impressionista Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) foi invadido por dois ladrões e teve duas obras de arte roubadas: Retrato de Madame Colonna Romano (1910) e Jeune fille au puits (1886), apesar de a tentativa inicial ter sido a de roubar quatro obras, mas duas ficaram pelo caminho na fuga.

Segundo a agência de notícias AFP, o prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, disse que o valor estimado das quatro obras visadas pelos ladrões é de 9 milhões de euros – aproximadamente R$ 53 milhões.

O museu, criado em 1960, fica na antiga mansão do pintor, em Cagnes-sur-Mer, próximo a Nice, onde ele faleceu em 1919. Segundo a Reuters, o acervo exposto conta com 13 pinturas de Renoir, 40 esculturas, fotografias e mais. Continua após a publicidade

A informação foi corrigida posteriormente e foi confirmado que não uma, mas duas obras foram deixadas para trás pelos ladrões no jardim do museu. Além das telas, duas bolsas que pertenceriam aos criminosos também foram abandonadas.

O prefeito ainda disse que a polícia municipal e nacional estão unindo forças na busca pelos ladrões, que portavam “uma faca elétrica e uma serra” ao invadirem os jardins, e a investigação segue em andamento. Continua após a publicidade Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Continua após a publicidade Tela Plana para novidades da TV e do streaming

para novidades da TV e do streaming O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial