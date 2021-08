Obras de Picasso serão leiloadas no aniversário de 140 anos do pintor

No aniversário de 140 anos de Pablo Picasso, em 23 de outubro, onze obras do pintor espanhol estarão disponíveis para compra em um leilão organizado pela empresa Sotheby’s no Cassino Bellagio, em Las Vegas. As peças fazem parte da coleção de obras de arte do Resort MGM e, segundo a publicação especializada Art Newspaper, devem arrecadar de 70,5 milhões a 104,2 milhões de dólares — entre 369 milhões e 545,4 milhões de reais em cotação atual.

Entre as obras leiloadas estão Femme au béret rouge-orange (1938), um dos últimos retratos do artista da amada Marie-Thérèse Walter, estimada entre 20 e 30 milhões de dólares, e dois retratos em grande escala feitos entre 1969 e 1970, Homme et enfant, estimado também entre 20 e 30 milhões, e Buste d’homme, que deve atingir os 10 milhões de dólares.

A venda ainda inclui obras em papel e cerâmica produzidas ao longo de 50 anos de produção criativa de Picasso. Inclui-se aí um retrato do famoso personagem Pierrot, estimado entre 2,5 e 3,5 milhões de dólares, uma natureza morta de guerra pintada em Paris em 1943, Nature morte aux fleurs et au compotier, que deve arrecadar de 6 milhões a 8 milhões de dólares; e Aiguière-Visage, um jarro de cerâmica estimado em até 80.000 dólares.

Segundo comunicado enviado à imprensa local, a venda foi motivada pelo desejo da MGM Resorts de reformular sua coleção de arte, “aprofundando seu foco na diversidade e inclusão”. Mas a empresa, que está em processo de aquisição pela Amazon, também vendeu ativos imobiliários recentemente para o pagamento de dívidas.

Ari Kastrati, o diretor de hospitalidade da empresa, disse em comunicado ao Art News que o resort pode ser “uma tremenda plataforma para mostrar perspectivas diversas dentro da comunidade artística” e que eles estão comprometidos em criar uma coleção “ainda mais inclusiva”, que mantenha a amplitude do portfólio atual “ao mesmo tempo em que dá uma voz maior aos artistas de comunidades sub-representadas”.

As exposições pré-venda acontecerão na sede de Sotheby’s em Nova York de 7 a 13 de setembro e na Bellagio Gallery of Fine Art, em Las Vegas, de 17 a 23 de outubro, com mostras itinerantes em Taipei e Hong Kong.