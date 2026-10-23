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Cultura

Obra de Monet é vendida por R$282 milhões e quebra recorde na França

Leilão organizado pela Sotheby's de Paris foi disputado ao longo de 45 minutos acalorados

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 16h37 | Atualizado em 23 out 2026, 16h38
Pessoa borrada em movimento, de perfil, caminhando em uma galeria de arte com paredes azuis e brancas. No centro, uma pintura impressionista de Claude Monet, Iris, 1924-25, com flores amarelas e folhagens verdes em tons de azul e branco. Outras obras emolduradas são visíveis ao fundo
O quadro 'Íris', de Claude Monet (Luc Castel/Getty Images)
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Nesta quinta-feira, 22, múltiplos colecionadores de arte disputaram pela tela Íris, de Claude Monet, em leilão organizado pela Sotheby’s de Paris. Depois de 45 minutos de lances, o quadro foi arrematado pelo valor de 50 milhões de euros, cerca de 282 milhões de reais. A bagatela é a mais alta já paga por uma obra de arte na França, recorde antes mantido pela escultura Cabeça de Cariátide, de Amedeo Modigliani. Tal trabalho foi vendido por 43,2 milhões de euros (cerca de 241 milhões de reais) em 2010.

A disputa por Íris foi vencida por um colecionador anônimo oriundo da Ásia, que fez seus lances por telefone.

Na ocasião, a obra estava sendo apresentada ao público pela primeira vez, após décadas sob posse da família bilionária Schlumberger. O quadro tem quase três metros quadrados e foi pintado por Monet dentro de sua casa em Giverny, perto do fim de sua vida, no começo do século XX. Antes de ir à exposição, o único registro público do quadro era uma foto em preto e branco.

Antes do leilão Íris havia sido avaliada entre 22 e 30 milhões de euros, maior estimativa já atribuída a qualquer obra oferecida em leilão na França, segundo a Sotheby’s.

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