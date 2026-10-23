Obra de Monet é vendida por R$282 milhões e quebra recorde na França

Nesta quinta-feira, 22, múltiplos colecionadores de arte disputaram pela tela Íris, de Claude Monet, em leilão organizado pela Sotheby’s de Paris. Depois de 45 minutos de lances, o quadro foi arrematado pelo valor de 50 milhões de euros, cerca de 282 milhões de reais. A bagatela é a mais alta já paga por uma obra de arte na França, recorde antes mantido pela escultura Cabeça de Cariátide, de Amedeo Modigliani. Tal trabalho foi vendido por 43,2 milhões de euros (cerca de 241 milhões de reais) em 2010.

A disputa por Íris foi vencida por um colecionador anônimo oriundo da Ásia, que fez seus lances por telefone.

Na ocasião, a obra estava sendo apresentada ao público pela primeira vez, após décadas sob posse da família bilionária Schlumberger. O quadro tem quase três metros quadrados e foi pintado por Monet dentro de sua casa em Giverny, perto do fim de sua vida, no começo do século XX. Antes de ir à exposição, o único registro público do quadro era uma foto em preto e branco.

Antes do leilão Íris havia sido avaliada entre 22 e 30 milhões de euros, maior estimativa já atribuída a qualquer obra oferecida em leilão na França, segundo a Sotheby’s.

Continua após a publicidade

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial