Obra de Banksy bate recorde e é leiloada por 126 milhões de reais

O quadro de Banksy Game Changer, feito em homenagem aos profissionais de saúde, foi leiloado em Londres por 16,7 milhões de libras (cerca de 126 milhões de reais), batendo o recorde como o maior valor já pago por uma obra do artista.

A imagem que mostra um menino deixando de lado, em uma cesta, os super-heróis Batman e Homem-Aranha para brincar com uma boneca de enfermeira vestindo uma capa apareceu em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia, no hospital de Southampton, no sul da Inglaterra. O artista de rua deixou um bilhete em que dizia: “obrigado por tudo o que estão fazendo. Espero que isso ilumine um pouco o lugar, mesmo que seja apenas em preto e branco”.

A obra extrapolou o valor inicial previsto, avaliado entre 2,5 e 3,5 milhões de libras (entre 18 e 26 milhões de reais na cotação de hoje). O recorde anterior para um trabalho de Banksy em leilão foi por uma tela retratando chimpanzés como parlamentares na Câmara dos Comuns, intitulado de Devolved Parliament, vendido por 9,9 milhões de libras em 2019 (cerca de 70 milhões de reais na cotação de hoje).

Todo o dinheiro arrematado na obra da enfermeira-heroína será doado para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico.